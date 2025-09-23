W a s h i n g t o n , 2 3 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - I l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a d i c h i a r a t o c h e l ' U c r a i n a p o t r e b b e r i c o n q u i s t a r e t u t t o i l s u o t e r r i t o r i o d a l l a R u s s i a , e a d d i r i t t u r a s p i n g e r s i o l t r e , i n u n n e t t o c a m b i a m e n t o r i s p e t t o a l l e s u e p r e c e d e n t i d i c h i a r a z i o n i n e g a t i v e s u g l i o b i e t t i v i d i g u e r r a d i K i e v . " P e n s o c h e l ' U c r a i n a , c o n i l s o s t e g n o d e l l ' U n i o n e E u r o p e a , s i a i n g r a d o d i c o m b a t t e r e e r i c o n q u i s t a r e t u t t a l ' U c r a i n a n e l l a s u a f o r m a o r i g i n a l e " , h a a f f e r m a t o T r u m p s u T r u t h S o c i a l . d o p o a v e r i n c o n t r a t o i l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y a N e w Y o r k . L i q u i d a n d o l a R u s s i a c o m e u n a " t i g r e d i c a r t a " i n p e r i c o l o e c o n o m i c o , T r u m p h a a g g i u n t o c h e l ' U c r a i n a p o t r e b b e " r i p r e n d e r s i i l s u o P a e s e n e l l a s u a f o r m a o r i g i n a l e e , c h i s s à , f o r s e a n c h e a n d a r e o l t r e ! "