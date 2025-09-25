W a s h i n g t o n , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' a p p a r e n t e c a m b i o d i p o s i z i o n e d i D o n a l d T r u m p i n f a v o r e d i u n a r i p r e s a d a p a r t e d e l l ' U c r a i n a d e i t e r r i t o r i o c c u p a t i d a l l a R u s s i a è " u n a t a t t i c a n e g o z i a l e " d e l p r e s i d e n t e U s a t e s a a f a r e p r e s s i o n i s u l C r e m l i n o . E ' q u a n t o a f f e r m a u n a f o n t e d e l l a C a s a B i a n c a , s o t t o l i n e a n d o - r i p o r t a o g g i i l W a s h i n g t o n P o s t - c o m e q u e s t o d i a l a m i s u r a d e l l a f r u s t r a z i o n e d i T r u m p n e i c o n f r o n t i d i V l a d i m i r P u t i n , a u n m e s e d a l l ' a c c o g l i e n z a c o n i l t a p p e t o r o s s o c h e h a r i s e r v a t o a l p r e s i d e n t e r u s s o p e r i l s u m m i t i n A l a s k a c h e f i n o r a h a p o r t a t o a p o c h i r i s u l t a t i c o n c r e t i . T u t t o q u e l l o c h e f a i l p r e s i d e n t e , a g g i u n g e a n c o r a l ' a l t o f u n z i o n a r i o d e l l a C a s a B i a n c a , v i e n e v i s t o a t t r a v e r s o " l a l e n t e d e l ' c o s a p o s s o f a r e p e r r a g g i u n g e r e u n a c c o r d o ' " . T r u m p " è m o l t o a r r a b b i a t o c o n P u t i n d a d i v e r s o t e m p o , s t a m a n d a n d o d e i m e s s a g g i m o l t o f o r t i - c o n t i n u a i l f u n z i o n a r i o - l a R u s s i a è u n P a e s e m a s s i c c i o , c o n u n ' e c o n o m i a m a s s i c c i a , h a n n o u n ' e c o n o m i a d i g u e r r a . E n o n o s t a n t e q u e s t o l ' U c r a i n a è s t a t a i n g r a d o d i d i f e n d e r s i p e r q u a s i q u a t t r o a n n i " . I n e f f e t t i , h a s u s c i t a t o u n a g r a n d e a t t e n z i o n e i l f a t t o c h e i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o , c h e d a t e m p o s u g g e r i s c e c h e l ' U c r a i n a d e v e c e d e r e t e r r i t o r i p e r p o t e r m e t t e r e f i n e a l l a g u e r r a , m a r t e d ì , d o p o a v e r i n c o n t r a t o V o l o d y m y r Z e l e n s k y a l P a l a z z o d i V e t r o , a b b i a d e t t o c h e K i e v p u ò " r i c o n q u i s t a r e t u t t a l ' U c r a i n a n e l l a s u a f o r m a o r i g i n a l e " c o n i l g i u s t o s o s t e g n o . I l f a t t o è c h e , s o l o p o c h e o r e d o p o , i l s e g r e t a r i o d i S t a t o M a r c o R u b i o h a d e t t o a l c o n s i g l i o d i S i c u r e z z a c h e l a g u e r r a f i n i r à a l t a v o l o n e g o z i a l e n o n s u l c a m p o d i b a t t a g l i a , r i b a d e n d o c o s ì l a p o s i z i o n e n o t a d e g l i S t a t i U n i t i , s e n z a c h e i l p o s s i b i l e n u o v o a p p r o c c i o d i T r u m p f o s s e t r a s f o r m a t o i n a z i o n e p r a t i c a . F o n t i d i K i e v s p i e g a n o p e r ò c h e a n c h e s e l e p a r o l e d i T r u m p n o n s a r a n n o s e g u i t e d a a z i o n i p r a t i c h e , q u e s t e s o n o i m p o r t a n t i p e r c h é p e r m e t t e r a n n o a r e p u b b l i c a n i p r o K i e v c h e f i n o r a h a n n o e v i t a t o d i r i l a s c i a r e d i c h i a r a z i o n i d i p i e n o s o s t e g n o p e r p a u r a d i c o n t r a d d i r e i l p r e s i d e n t e , o r a p o t r a n n o p i ù f a c i l m e n t e e s p r i m e r s i , a n c h e e s o p r a t t u t t o s u l f r o n t e d e l l e s a n z i o n i a l l a R u s s i a . " Q u e s t a c o m u n i c a z i o n e f o r n i s c e u n a s o l i d a b a s e q u a n d o p a r l i a m o d e l l a s i t u a z i o n e e c o n o m i c a i n R u s s i a , d e l l ' e f f e t t i v a s i t u a z i o n e m i l i t a r e e p a r l i a m o d i i n f l i g g e r e s a n z i o n i e p r e s s i o n i " , a f f e r m a l a f o n t e u c r a i n a c i t a t a d a l P o s t I n o l t r e l ' U c r a i n a s a r e b b e p r o n t a a s f e r r a r e u n a o f f e n s i v a c o n t r o l a R u s s i a p e r c u i s a r e b b e n e c e s s a r i o i l s o s t e g n o d e g l i S t a t i U n i t i , r i v e l a d a l c a n t o s u o i l W a l l S t r e e t J o u r n a l , c i t a n d o e l e m e n t i d i i n t e l l i g e n c e f o r n i t i a T r u m p e f o r s e a l l a b a s e d e l l e s u e u l t i m e e s t e r n a z i o n i c i r c a l a c a p a c i t à d i K i e v d i r i b a l t a r e i l c o r s o d e l l a g u e r r a . I l p r e s i d e n t e U s a s a r e b b e s t a t o i n f o r m a t o d i q u e s t i p i a n i d a l l a s u a i n t e l l i g e n c e n e l q u a d r o d i u n b r i e f i n g s u l l a s i t u a z i o n e s u l c a m p o d i b a t t a g l i a , e a n c h e d e g l i s c a r s i p r o g r e s s i d e l l e f o r z e d i M o s c a n e g l i u l t i m i a n n i .