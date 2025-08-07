W a s h i n g t o n , 7 a g o . ( A d n k r o n o s ) - C i s o n o " b u o n e p o s s i b i l i t à " d i i n c o n t r a r e i l e a d e r r u s s o e u c r a i n o , i n s e g u i t o a q u e l l i c h e h a d e f i n i t o " o t t i m i c o l l o q u i " t r a i l s u o i n v i a t o S t e v e W i t k o f f e V l a d i m i r P u t i n . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p , p a r l a n d o i n c o n f e r e n z a s t a m p a d i p r o s p e t t i v e d i u n v e r t i c e " m o l t o b u o n e " , s e n z a f o r n i r e d e t t a g l i . I n p r e c e d e n z a , i l C r e m l i n o a v e v a r i l a s c i a t o u n a v a g a d i c h i a r a z i o n e s u i c o l l o q u i t r a P u t i n e S t e v e W i t k o f f , c o n u n c o l l a b o r a t o r e p e r l a p o l i t i c a e s t e r a c h e a v e v a d e t t o c h e l e d u e p a r t i s i e r a n o s c a m b i a t e " s e g n a l i " n e l l ' a m b i t o d i c o l l o q u i " c o s t r u t t i v i " a M o s c a . L ' i n c o n t r o d i i e r i f r a P u t i n e W i t k o f f s i è s v o l t o p o c h i g i o r n i p r i m a d e l l a s c a d e n z a s t a b i l i t a d a T r u m p p e r l ' a c c o r d o d e l l a R u s s i a s u l c e s s a t e i l f u o c o i n U c r a i n a , p e n a n u o v e s a n z i o n i . I c o m m e n t i d i T r u m p r i l a s c i a t i n e l l o S t u d i o O v a l e s o n o a r r i v a t i d o p o c h e e g l i s t e s s o a v e v a s c r i t t o s u l l a s u a p i a t t a f o r m a T r u t h S o c i a l d i a v e r i n f o r m a t o a l c u n i d e g l i a l l e a t i e u r o p e i d e g l i S t a t i U n i t i d o p o i c o l l o q u i . " T u t t i s o n o d ' a c c o r d o c h e q u e s t a g u e r r a d e v e f i n i r e e l a v o r e r e m o p e r r a g g i u n g e r e q u e s t o o b i e t t i v o n e i g i o r n i e n e l l e s e t t i m a n e a v e n i r e " , h a a f f e r m a t o T r u m p . L a C a s a B i a n c a h a i n o l t r e d i c h i a r a t o a l l a B B C c h e l a R u s s i a h a e s p r e s s o i l d e s i d e r i o d i i n c o n t r a r e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i e c h e q u e s t ' u l t i m o e r a " a p e r t o a i n c o n t r a r e s i a i l p r e s i d e n t e P u t i n c h e i l p r e s i d e n t e Z e l e n s k y " .