R o m a , 1 1 f e b . ( A d n k r o n o s ) - “ A b b i a m o s e m p r e v o t a t o a s o s t e g n o d e l l ’ U c r a i n a , l a p o s i z i o n e d e l P d è c h i a r a . I d i s t i n g u o v a n n o c e r c a t i n e l l ’ a t t u a l e m a g g i o r a n z a c h e h a u n p r o b l e m a d i p o l i t i c a e s t e r a e n o n è u n a n o v i t à , n o n s o n o c e r t o u n a n o t i z i a l e i n i z i a t i v e f i l o P u t i n d i S a l v i n i e d o r a a n c h e d i V a n n a c c i . C i s o n o t a n t e c o s e i n c u i l ’ a t t u a l e m a g g i o r a n z a v o t a i n m o d o d i v e r s o a n c h e q u i a B r u x e l l e s e l a p r o v a c h e s o n o i n g r a n d e d i f f i c o l t à l o d i c e l o s t e s s o v o t o d i f i d u c i a s u l d e c r e t o p e r l e a r m i a K i e v : p e r t e n t a r e d i r i c o m p a t t a r e i c o c c i d e l l ’ u s c i t a d i V a n n a c c i d a l l a L e g a e r e g o l a r e i c o n t i i n t e r n i . P e n s o c h e i l m o m e n t o s i a d r a m m a t i c o e c e r t o n o n è o p p o r t u n o f a r e c a m p a g n a e l e t t o r a l e s u l d e s t i n o d e g l i u c r a i n i e d e i c i t t a d i n i e u r o p e i " . L o h a d e t t o l ’ e u r o p a r l a m e n t a r e d e l P d I r e n e T i n a g l i o s p i t e a L ’ a r i a c h e T i r a .