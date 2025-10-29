R o m a , 2 9 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i m o d e g l i a e r e i d a c o m b a t t i m e n t o s v e d e s i G r i p e n p o t r e b b e s o l c a r e i c i e l i u c r a i n i g i à n e l 2 0 2 6 , s e c o n d o i l p r e s i d e n t e V o l o d y m y r Z e l e n s k y , d o p o l a f i r m a d e l l ' a c c o r d o f r a K i e v e S t o c c o l m a p e r l ' a c q u i s i z i o n e d e i c a c c i a . L ' U c r a i n a , c h e a l l ' i n i z i o d e l l a g u e r r a c o n t r o l a R u s s i a a v e v a a d i s p o s i z i o n e s o l t a n t o a e r e i d i e p o c a s o v i e t i c a , c o m e i b o m b a r d i e r i S u - 2 7 , M i g - 2 9 e S u - 2 4 , h a a m p l i a t o l e s u e c a p a c i t à a e r e e c o n l ' a i u t o d e i p a r t n e r o c c i d e n t a l i . I l P a e s e h a v i a v i a a g g i u n t o a l l a s u a f l o t t a F - 1 6 a m e r i c a n i e M i r a g e 2 0 0 0 f r a n c e s i . T u t t a v i a , i l n u m e r o d i q u e s t i m o d e r n i c a c c i a r i m a n e l i m i t a t o , l a s c i a n d o l ' U c r a i n a i n d i f f i c o l t à n e l d i f e n d e r e l e s u e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e e c i v i l i d a i q u o t i d i a n i a t t a c c h i r u s s i . T a l e d i f e s a p o t r e b b e e s s e r e r a f f o r z a t a d a l l ' a g g i u n t a d e l G r i p e n s v e d e s e , p r o g e t t a t o d a l G r u p p o S a a b , u n o d e i c a c c i a m u l t i r u o l o p i ù a v a n z a t i d i s p o n i b i l i . " P e r m e , i l J a s - 3 9 è l ' u n i c o a e r e o d a c o m b a t t i m e n t o a l m o n d o p e r c u i s a r e i d i s p o s t o a v e n d e r e l ' a n i m a " , h a a f f e r m a t o s u I n s t a g r a m i l p i l o t a u c r a i n o V a d y m V o r o s h y l o v , d e s c r i v e n d o l a p o s s i b i l e c o n s e g n a d e l l ' a e r e o s v e d e s e c o m e u n ' " o p z i o n e i d e a l e " p e r l ' U c r a i n a . I n b a s e a l l ' a c c o r d o f i r m a t o i l 2 2 o t t o b r e , l ' U c r a i n a p r e v e d e d i a c q u i s t a r e t r a 1 0 0 e 1 5 0 c a c c i a J a s 3 9 G r i p e n E , l ' u l t i m a v e r s i o n e d e l v e l i v o l o s v e d e s e . T u t t a v i a , i l p r i m o m i n i s t r o s v e d e s e U l f K r i s t e r s s o n h a a v v e r t i t o c h e l ' a c c o r d o è " u n p e r c o r s o c h e d u r e r à d a i 1 0 a i 1 5 a n n i " e n o n p r e v e d e c o n s e g n e i m m e d i a t e . A n c h e Y u r i i I h n a t , c a p o d e l d i p a r t i m e n t o d e l l e c o m u n i c a z i o n i d e l l ' a e r o n a u t i c a m i l i t a r e u c r a i n a , h a s o t t o l i n e a t o c h e è i m p r o b a b i l e c h e l e c o n s e g n e d a l l a S v e z i a a v v e n g a n o " p r e s t o " . " N o n è f a c i l e a c q u i s t a r e a e r e i . Q u e s t i a c c o r d i v e n g o n o c o n c l u s i t r a m i t e a c c o r d i i n t e r g o v e r n a t i v i , n o n s e m p l i c i t r a n s a z i o n i , e d è p e r q u e s t o c h e s o n o c o s ì c o m p l e s s i " , h a d i c h i a r a t o I h n a t a l l a t e l e v i s i o n e n a z i o n a l e i l 2 3 o t t o b r e . G l i e s p e r t i i n t e r v i s t a t i d a l K y i v I n d e p e n d e n t s o n o r i m a s t i s c e t t i c i s u l f a t t o c h e l ' U c r a i n a r i c e v e r à l a v e r s i o n e p i ù r e c e n t e d e l j e t a b r e v e . T u t t a v i a , h a n n o a f f e r m a t o c h e q u a l s i a s i a g g i u n t a d i G r i p e n , i n c l u s a l a s u a v e r s i o n e p r e c e d e n t e , i l C / D , r a f f o r z e r e b b e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l ' a e r o n a u t i c a m i l i t a r e d e l P a e s e . I l S a a b J A S 3 9 G r i p e n s v e d e s e è u n c a c c i a m u l t i r u o l o v e r s a t i l e e d e c o n o m i c o , n o t o p e r l a s u a a g i l i t à , l ' a v i o n i c a a v a n z a t a e l a c a p a c i t à d i d e c o l l o c o r t o . Q u e s t o v e l i v o l o p u ò s v o l g e r e m i s s i o n i a r i a - a r i a , a r i a - t e r r a e d i r i c o g n i z i o n e . I l s u o p i ù r e c e n t e a g g i o r n a m e n t o , i l G r i p e n E , è d o t a t o d i u n a p o t e n z a s t r a o r d i n a r i a g r a z i e a l m o t o r e G e n e r a l E l e c t r i c F 4 1 4 G , c h e g a r a n t i s c e u n ' a c c e l e r a z i o n e r a p i d a e u n ' e l e v a t a v e l o c i t à d i s a l i t a . A l l ' i n t e r n o , u n c o c k p i t a v a n z a t o c o n t e c n o l o g i a d i f u s i o n e d a t i e u n a m p i o d i s p l a y p a n o r a m i c o o f f r e a i p i l o t i u n a v i s i o n e c h i a r a e i n t e m p o r e a l e d e l c a m p o d i b a t t a g l i a . I n g r a d o d i r a g g i u n g e r e M a c h 2 a d a l t a q u o t a , c i r c a 2 . 1 3 0 k m / h , a b b a s t a n z a v e l o c e d a c o p r i r e l a d i s t a n z a t r a L o n d r a e P a r i g i i n c i r c a 1 0 m i n u t i , i l G r i p e n E è d o t a t o d i u n n u o v o r a d a r A e s a e d i s i s t e m i a v a n z a t i d i g u e r r a e l e t t r o n i c a . N e l m a g g i o 2 0 2 5 , i l G r i p e n E è d i v e n t a t o a n c h e i l p r i m o c a c c i a p i l o t a t o d a u n ' i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e . I l p i l o t a d e l l ' I A , C e n t a u r , h a c o m p l e t a t o t r e m i s s i o n i , d i m o s t r a n d o l e a v a n z a t e c a p a c i t à d i c o m b a t t i m e n t o o l t r e i l r a g g i o v i s i v o d e l v e l i v o l o . I l v e c c h i o G r i p e n C / D è i n f e r i o r e a l p i ù r e c e n t e G r i p e n E / F i n t e r m i n i d i t e c n o l o g i a e p r e s t a z i o n i . È d o t a t o d i a v i o n i c a e r a d a r o b s o l e t i , h a u n p e s o a l d e c o l l o i n f e r i o r e – 1 4 . 0 0 0 k g i n v e c e d i 1 6 . 5 0 0 k g – e u n a c a p a c i t à d i c a r b u r a n t e r i d o t t a , c h e n e l i m i t a l ' a u t o n o m i a . A l i m e n t a t o d a l m o t o r e V o l v o R M 1 2 , r i m a n e u n v a l i d o c a c c i a m u l t i r u o l o , m a n o n d i s p o n e d e i s i s t e m i a v a n z a t i e d e g l i a g g i o r n a m e n t i c h e c a r a t t e r i z z a n o i l G r i p e n E / F . N o n o s t a n t e q u e s t e l i m i t a z i o n i , l ' a e r e o p o t r e b b e c o m u n q u e r i v e l a r s i u n a r i s o r s a p r e z i o s a p e r l ' a e r o n a u t i c a m i l i t a r e u c r a i n a n e l l a g u e r r a c o n t r o l a R u s s i a . I l G r i p e n p u ò t r a s p o r t a r e u n a s e r i e d i m i s s i l i a r i a - a r i a a l u n g o e m e d i o r a g g i o , t r a c u i l ' M b d a M e t e o r e l ' A i m - 1 2 0 A m r a a m p e r a t t a c c h i o l t r e i l r a g g i o v i s i v o , n o n c h é l ' I r i s - T e l ' A i m - 9 S i d e w i n d e r p e r c o m b a t t i m e n t i a m e d i o r a g g i o . " U n o d e i v a n t a g g i d e l G r i p e n r i s p e t t o a l l ' F - 1 6 è l a s u a c a p a c i t à d i t r a s p o r t a r e i l m i s s i l e a r i a - a r i a M e t e o r " , h a d i c h i a r a t o a l K y i v I n d e p e n d e n t A n d r i i K h a r u k , s t o r i c o m i l i t a r e e d e s p e r t o d i a r m i . " G l i S t a t i U n i t i n o n h a n n o o f f e r t o a l l ' U c r a i n a u n a c l a s s e d i a r m i p a r a g o n a b i l e , e n o n p o s s o n o f a r l o p e r c h é s e m p l i c e m e n t e n o n h a n n o m i s s i l i d e l g e n e r e " . K h a r u k h a a n c h e s o t t o l i n e a t o c h e g l i a e r e i s v e d e s i s o n o d o t a t i d i u n s i s t e m a d i s c a m b i o d i i n f o r m a z i o n i u n i c o n e l s u o g e n e r e , c h e s u p e r a i n p r e s t a z i o n i i l L i n k - 1 6 a m e r i c a n o , r i m o s s o d a g l i F - 1 6 t r a s f e r i t i i n U c r a i n a s u i n s i s t e n z a d e g l i S t a t i U n i t i . G l i e s p e r t i c o n c u i h a p a r l a t o i l K y i v I n d e p e n d e n t h a n n o e v i d e n z i a t o u n v a n t a g g i o f o n d a m e n t a l e d e l G r i p e n i n t u t t e l e s u e v a r i a n t i : l a c a p a c i t à d i d e c o l l a r e e a t t e r r a r e d a p i s t e m e n o p r e p a r a t e e l a f a c i l i t à d i m a n u t e n z i o n e . S e c o n d o i l p i l o t a u c r a i n o V o r o s h y l o v , m e n t r e u n ' o r a d i v o l o c o n u n G r i p e n p u ò c o s t a r e f i n o a 8 . 0 0 0 d o l l a r i , p i l o t a r e u n M i G - 2 9 d e l l ' e r a s o v i e t i c a p a r a g o n a b i l e p u ò a r r i v a r e a c o s t a r e f i n o a 1 5 . 0 0 0 d o l l a r i a l l ' o r a . I l G r i p e n è p r o g e t t a t o p e r l e o p e r a z i o n i s u l c a m p o e p u ò d e c o l l a r e e a t t e r r a r e d a s t r a d e e p i s t e d i a t t e r r a g g i o d i b a s e . Q u e s t o c a c c i a o f f r e c a p a c i t à d i d e c o l l o e a t t e r r a g g i o b r e v i , m e n t r e g l i F - 1 6 i n g e n e r e r i c h i e d o n o p i s t e m o l t o p i ù l u n g h e e p r e p a r a t e , h a d e t t o P e t e r L a y t o n , e s p e r t o m i l i t a r e d e l R o y a l U n i t e d S e r v i c e s I n s t i t u t e ( R u s i ) . C o n l ' e v o l u z i o n e d e l c a m p o d i b a t t a g l i a i n U c r a i n a , l e a r m i r u s s e s o n o s e m p r e p i ù i n g r a d o d i c o l p i r e p i ù i n p r o f o n d i t à d i e t r o l e l i n e e d e l f r o n t e . L e b o m b e p l a n a n t i , i n p a r t i c o l a r e , r a p p r e s e n t a n o u n a s f i d a s i g n i f i c a t i v a p e r l e d i f e s e a e r e e . L e l o r o d i m e n s i o n i r i d o t t e , l a b a s s a t r a c c i a r a d a r e l a c a p a c i t à d i s f i o r a r e i l s u o l o l e r e n d o n o d i f f i c i l i d a r i l e v a r e , m e n t r e l e m a n o v r e a m e z z ' a r i a e l e p i c c h i a t e t e r m i n a l i a d a l t a v e l o c i t à l a s c i a n o a l l e d i f e s e a e r e e u n t e m p o d i r i s p o s t a m i n i m o . J u s t i n B r o n k , r i c e r c a t o r e s e n i o r p r e s s o l a R u s i , h a a f f e r m a t o c h e i c a c c i a s v e d e s i a r m a t i d i m i s s i l i M e t e o r p o t r e b b e r o s v o l g e r e u n r u o l o c r u c i a l e n e l l ' a i u t a r e l ' U c r a i n a a i n t e r c e t t a r e l e b o m b e p l a n a n t i l a n c i a t e d a i b o m b a r d i e r i r u s s i S u - 3 4 , c h e s p e s s o c o l p i s c o n o g l i i n s e d i a m e n t i i n p r i m a l i n e a . " S o l o i l M e t e o r h a u n a g i t t a t a e f f e t t i v a a d e g u a t a p e r p o t e r m i n a c c i a r e i S u - 3 4 c h e l a n c i a n o b o m b e p l a n a n t i a 6 0 - 1 0 0 c h i l o m e t r i d i e t r o l e l i n e e d e l f r o n t e " , h a d i c h i a r a t o B r o n k a l K y i v I n d e p e n d e n t . " G l i A i m - 1 2 0 C A m r a a m f o r n i t i p e r g l i F - 1 6 e i m i s s i l i M i c a p e r i M i r a g e 2 0 0 0 - 5 n o n h a n n o u n a g i t t a t a e f f e t t i v a s u f f i c i e n t e p e r f a r l o i n c o n d i z i o n i p r a t i c h e v i c i n o a l l a l i n e a d e l f r o n t e " , h a a g g i u n t o B r o n k . I m i s s i l i M e t e o r , c o n u n a g i t t a t a s t i m a t a d i a l m e n o 2 0 0 c h i l o m e t r i , p o t r e b b e r o a n c h e m e t t e r e i l t e r r i t o r i o r u s s o a p o r t a t a d i a t t a c c o d a l l e a r e e c o n t r o l l a t e d a l l ' U c r a i n a , t r a c u i g l i o b l a s t d i B r y a n s k , O r y o l , K u r s k , B e l g o r o d , R o s t o v e K r a i d i K r a s n o d a r . M a l ' e s p e r t o m i l i t a r e K h a r u k h a m e s s o i n g u a r d i a d a l d e f i n i r e i l G r i p e n u n ' " a r m a m i r a c o l o s a " , d e s c r i v e n d o l o i n v e c e c o m e " u n a l t r o s t r u m e n t o u t i l e c h e a i u t e r à l ' U c r a i n a " . L ' i m p a t t o d e l G r i p e n s u l l a g u e r r a i n U c r a i n a d i p e n d e r à a n c h e d a l n u m e r o d i j e t c o n s e g n a t i e d a l l a r a p i d i t à c o n c u i a r r i v e r a n n o , h a n n o a f f e r m a t o g l i e s p e r t i .