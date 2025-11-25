K i e v , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s / A f p ) - " C ' è u n a s t r a d a d i f f i c i l e d a p e r c o r r e r e " p e r g a r a n t i r e u n a p a c e d u r a t u r a i n U c r a i n a . L o h a d e t t o i l p r e m i e r b r i t a n n i c o K e i r S t a r m e r , p a r l a n d o p r i m a d e l l ' i n c o n t r o i n v i d e o c o n f e r e n z a d e l l a C o a l i z i o n e d e i v o l e n t e r o s i p r e v i s t o p e r i l p o m e r i g g i o c h e c o p r e s i e d e c o n E m m a n u e l M a c r o n . " C ' è a n c o r a m o l t a s t r a d a d a f a r e e u n p e r c o r s o d i f f i c i l e d a p e r c o r r e r e , m a s i a m o p i ù i m p e g n a t i c h e m a i i n q u e s t a c a u s a e n e l c o n t i n u a r e a p o r t a r e a v a n t i q u e s t o p r o c e s s o " , h a d i c h i a r a t o i l p r i m o m i n i s t r o d e l R e g n o U n i t o a l p a r l a m e n t o .