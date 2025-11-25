K i e v , 2 5 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S o n o a l m e n o s e t t e l e p e r s o n e r i m a s t e u c c i s e e 2 0 q u e l l e f e r i t e n e l l ' a t t a c c o n o t t u r n o d e l l ' e s e r c i t o r u s s o a K i e v . L o h a r i f e r i t o i l s i n d a c o d i d e l l a c a p i t a l e u c r a i n a V i t a l i K l i t s c h k o , a g g i u n g e n d o c h e i l b i l a n c i o d e l l e v i t t i m e è a n c o r a p r o v v i s o r i o . I l m i n i s t e r o d e l l ' E n e r g i a u c r a i n o h a d e s c r i t t o l ' a t t a c c o n o t t u r n o d e l l a R u s s i a c o m e " u n m a s s i c c i o a t t a c c o c o m b i n a t o " a l l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e , c o l p e n d o g l i i m p i a n t i e n e r g e t i c i d i K i e v e d e l l e o b l a s t ' d i K i e v , O d e s s a , C h e r n i h i v , D n i p r o p e t r o v s k e K h a r k i v .