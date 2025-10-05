R o m a , 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i o e s p r i m e r e l a m i a v i c i n a n z a e s o l i d a r i e t à a i 1 1 0 a t t i v i s t i i t a l i a n i s c a m p a t i s t a n o t t e a i r a i d r u s s i s u L e o p o l i . P a r t i t i d a K i e v s i s o n o t r o v a t i s o t t o i l m a s s i c c i o a t t a c c o r u s s o , d i r i t o r n o d a l l a d e c i m a m i s s i o n e M e a n , M o v i m e n t o e u r o p e o d i a z i o n e n o n v i o l e n t a " . C o s ì l a s e g r e t a r i a d e l P d E l l y S c h l e i n . " A l o r o v a a n c h e l a m i a g r a t i t u d i n e , e q u e l l a d e l l a c o m u n i t à d e m , p e r t u t t a l ’ o p e r a d i v o l o n t a r i a t o , c o o p e r a z i o n e e a i u t o c h e c o n t i n u a n o a s v o l g e r e , s o s t e n e n d o l a f o r t e v o l o n t à d e l l a p o p o l a z i o n e u c r a i n a d i c o n t i n u a r e e a v i v e r e e r i c o s t r u i r e . T r a l o r o c ’ e r a n o a n c h e a l c u n i a m m i n i s t r a t o r i e a t t i v i s t i d e l P a r t i t o D e m o c r a t i c o c h e h o s e n t i t o e c h e a b b r a c c i o e r i n g r a z i o p e r l ’ i m p e g n o c o s t a n t e p e r l a s o l i d a r i e t à e l a p a c e ” .