R o m a , 2 5 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o r e a g i t o c o m p a t t i q u a n d o i c r i m i n i l i c o m m e t t e P u t i n i n U c r a i n a , d o b b i a m o e s s e r e a l t r e t t a n t o c o m p a t t i q u a n d o i c r i m i n i l i c o m p i e N e t a n y a h u c o n i l s u o g o v e r n o " . C o s ì E l l y S c h l e i n a l l a C a m e r a p e r l e c o m u n i c a z i o n i d e l m i n i s t r o G u i d o C r o s e t t o . " P e r c h é n o n s i p u ò p i e g a r e l a p o l i t i c a e s t e r a d i u n g r a n d e p a e s e c o m e i l n o s t r o a l l e p r o p r i e a m i c i z i e e v i c i n a n z e p o l i t i c h e e d i d e o l o g i c h e . L o d i c o p e r c h é s a p p i a m o c h e P u t i n s i s e n t e p i ù f o r t e a d e s s o c h e c ' è T r u m p e s i s e n t e p i ù f o r t e a n c h e p e r c h é v i e n e a c c o l t o c o l t a p p e t o r o s s o s e n z a p o r t a r e r i s u l t a t i " . " M a n o n s i i l l u d a n e s s u n o , n o n s i p u ò n e g o z i a r e u n a p a c e g i u s t a p e r g l i u c r a i n i s e n z a c h e g l i u c r a i n i s i e d a n o a q u e l t a v o l o n e g o z i a l e c o n a c c a n t o l ' U n i o n e E u r o p e a , u n i t a e c o m p a t t a , c u i c h i e d i a m o d i m e t t e r e i n c a m p o o g n i s f o r z o p o s s i b i l e p e r f e r m a r e P u t i n e p e r c o s t r i n g e r e l a n e g o z i a r e u n a p a c e g i u s t a p e r c h é s i a m o a n c h e n o i o v v i a m e n t e p r e o c c u p a t i p e r l a g r a v e v i o l a z i o n e d e l l o s p a z i o a e r e o e u r o p e o c h e a b b i a m o v i s t o b e n t r e v o l t e i n q u e s t e u l t i m e s e t t i m a n e " .