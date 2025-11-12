K i e v , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - A n c h e i l m i n i s t r o d e l l a G i u s t i z i a u c r a i n o H e r m a n G a l u s h c h e n k o s i è d i m e s s o , d o p o l a m i n i s t r o d e l l ' E n e r g i a S v i t l a n a G r y n c h u k . " I m i n i s t r i h a n n o p r e s e n t a t o l e l o r o d i m i s s i o n i i n c o n f o r m i t à c o n l a l e g g e " i n s e g u i t o a u n ' i n d a g i n e p e r c o r r u z i o n e n e l s e t t o r e d e l l ' e n e r g i a , h a s c r i t t o s u i s o c i a l l a p r e m i e r Y u l i a S v y r y d e n k o . I n p r e c e d e n z a , i l p r e s i d e n t e V o l o d y m y r Z e l e n s k y a v e v a d i c h i a r a t o c h e l e p o s i z i o n i d e i d u e m i n i s t r i e r a n o i n s o s t e n i b i l i .