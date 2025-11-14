R o m a , 1 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N o i r i t e n i a m o c h e l ’ u n i c a p r i o r i t à s i a m e t t e r e f i n e a l l a g u e r r a f r a R u s s i a e U c r a i n a . G i u s t a m e n t e S a l v i n i , v i s t i g l i u l t i m i s g r a d e v o l i e p i s o d i d i c o r r u z i o n e i n U c r a i n a , p o n e a l l ’ a t t e n z i o n e l a n e c e s s i t à d i t r a s p a r e n z a s u c o m e v e n g a n o u t i l i z z a t i i f o n d i p r o v e n i e n t i d a l l ’ I t a l i a . N o i d a t e m p o l o d i c i a m o , a n c h e a l P a r l a m e n t o e u r o p e o : l a s t r a t e g i a d i i n f i n i t i g i r i d i s a n z i o n i e d i c o n t i n u o i n v i o d i a r m i n o n r i s o l v e l a s i t u a z i o n e " . C o s ì i n u n a n o t a S i l v i a S a r d o n e , v i c e s e g r e t a r i o d e l l a L e g a . " B i s o g n a a f f r o n t a r e l a q u e s t i o n e c o n s a n o r e a l i s m o . C r e d i a m o c h e i l G o v e r n o i t a l i a n o d e b b a i n t e r r o g a r s i s e r i a m e n t e s u i f i n a n z i a m e n t i a l l ’ U c r a i n a p e r r i s p e t t o d e g l i i t a l i a n i . D ’ a l t r a p a r t e n o i p e n s i a m o c h e c o n t i n u a r e a m a n d a r e a r m i i n U c r a i n a i p o t i z z a n d o c h e p o s s a r e c u p e r a r e i t e r r i t o r i p e r d u t i s i a u n a s p e r a n z a p i u t t o s t o i n v e r o s i m i l e " , c o n c l u d e .