R o m a , 1 9 n o v . ( A d n k r o n o s ) - U c r a i n a ? “ N o i d i c i a m o s e m p r e c h e s i a m o f a v o r e v o l i a s o s t e n e r n e l a d i f e s a , c o n a r m a m e n t i e s i s t e m i d i d i f e s a , q u e l l i c h e a b b i a m o d a t o f i n o a d e s s o . S e i n v e c e s i p e n s a d i a c q u i s t a r e d e i m i s s i l i i n g r a d o p o i d i b o m b a r d a r e l a R u s s i a è n e c e s s a r i o r i c o r d a r s i c h e n o i c o n q u e l l a n a z i o n e n o n s i a m o i n g u e r r a . B i s o g n a e v i t a r e i n v e c e c h e l a N a t o i n n e s c h i u n c o n f l i t t o c o n l a R u s s i a ” . A g e n n a i o s i v o t e r à u n n u o v o p a c c h e t t o d i a i u t i , “ v o g l i a m o v e d e r e c o s a p r e v e d e r à ” . C o s ì i l c a p o g r u p p o d e l l a L e g a i n S e n a t o M a s s i m i l i a n o R o m e o , a U n G i o r n o d a P e c o r a s u R a i R a d i o 1 .