K i e v , 1 0 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L ' U c r a i n a s t a t r a s f e r e n d o l e s u e s o t t o s t a z i o n i s o t t o t e r r a p e r p r o t e g g e r e a l u n g o t e r m i n e l e s u e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e d a g l i a t t a c c h i r u s s i . F i n o r a h a i n s t a l l a t o u n a s o t t o s t a z i o n e i n u n b u n k e r s o t t e r r a n e o d i c e m e n t o , m e n t r e u n a s e c o n d a è i n c o s t r u z i o n e , h a d i c h i a r a t o a l K y i v I n d e p e n d e n t V i t a l i y Z a i c h e n k o , c e o d i U k r e n e r g o , l ' o p e r a t o r e d e l l a r e t e e l e t t r i c a s t a t a l e u c r a i n a . M a n o n è u n a s o l u z i o n e r a p i d a a l l a c r i s i e n e r g e t i c a i n a t t o i n U c r a i n a . I l p r o g e t t o c o s t a d e c i n e d i m i l i o n i d i d o l l a r i a s o t t o s t a z i o n e e K i e v n o n p u ò p e r m e t t e r s i d i c o p r i r e d a s o l a l e q u a s i 1 0 0 s o t t o s t a z i o n i c h i a v e d i U k r e n e r g o . " S p o s t a r e l e s o t t o s t a z i o n i s o t t o t e r r a p u ò e s s e r e u n o d e g l i e l e m e n t i c h i a v e p e r l a s i c u r e z z a e l a r e s i l i e n z a e n e r g e t i c a d e l f u t u r o . M a c i v o r r a n n o a n n i e m i l i o n i d i e u r o " , h a d i c h i a r a t o a l K y i v I n d e p e n d e n t O l e k s a n d r K h a r c h e n k o , a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d e l C e n t r o d i r i c e r c a s u l l ' i n d u s t r i a e n e r g e t i c a d i K i e v . L e s o t t o s t a z i o n i u c r a i n e s o n o v u l n e r a b i l i a g l i a t t a c c h i r u s s i . D i s t r u g g e n d o l e a p p a r e c c h i a t u r e d e l l e s o t t o s t a z i o n i , l a R u s s i a i n t e r r o m p e i l f l u s s o d i e l e t t r i c i t à d a l l e c e n t r a l i e l e t t r i c h e a l l e a b i t a z i o n i e a l l e a z i e n d e , c a u s a n d o i n t e r r u z i o n i d i c o r r e n t e i n t u t t o i l P a e s e .