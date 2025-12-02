R o m a , 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a s i q u a t t r o a n n i f a è c o m i n c i a t a l a g u e r r a i n U c r a i n a c a u s a t a d a l l ’ i n t e r v e n t o m i l i t a r e r u s s o , i l l e g i t t i m o e i n a c c e t t a b i l e . D a l g i o r n o u n o n o i a b b i a m o s e m p r e d e t t o : o k s o s t e n e r e K i e v c o n s a n z i o n i e s t r u m e n t i m i l i t a r i . M a s e r v e a n c h e s o s t e n e r e u n a i n i z i a t i v a d i p l o m a t i c a d i p a c e , c o m e E u r o p a " . L o s c r i v e M a t t e o R e n z i n e l l a e n e w s . " A l l o r a p r o p o n e m m o u n i n v i a t o s p e c i a l e q u a l e T o n y B l a i r o A n g e l a M e r k e l : e r a i l f e b b r a i o 2 0 2 2 . Q u a s i q u a t t r o a n n i d o p o l ’ E u r o p a c o n t i n u a a n o n t o c c a r e p a l l a : i l e a d e r p r i n c i p a l i f a n n o q u a l c h e v i a g g i o a K i e v , f a n n o l e f o t o c o n Z e l e n s k y , p u b b l i c a n o p o s t . M a l a v e r i t à è c h e s e n z a l a d i p l o m a z i a e l a p o l i t i c a l ’ E u r o p a è t a g l i a t a f u o r i d a t u t t o . E c c o p e r c h é i n q u e s t a f a s e s e r v o n o s t a t i s t i e n o n i n f l u e n c e r , p e r s o n e c h e f a n n o p o l i t i c a e s t e r a e n o n s o c i a l m e d i a m a n a g e r . L ’ U c r a i n a è i n c r i s i a n c h e p e r g l i s c a n d a l i i n t e r n i : l ’ E u r o p a d o v ’ è ? S o l o s u T w i t t e r ? " .