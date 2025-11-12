Roma, 12 nov. (Adnkronos) - Sul sostegno militare allUcraina sarebbe utile, necessario, giusto che ci fossero decisioni del governo, mentre gli altri paesi europei collaborano sempre più strettamente per la difesa. E invece, Crosetto rinvia viaggi, Tajani sopisce, Meloni tace. Cioè: la linea la fa Salvini così sui social la vice presidente della commissione Esteri della Camera, la democratica Lia Quartapelle.