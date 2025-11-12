R o m a , 1 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ S u l s o s t e g n o m i l i t a r e a l l ’ U c r a i n a s a r e b b e u t i l e , n e c e s s a r i o , g i u s t o c h e c i f o s s e r o d e c i s i o n i d e l g o v e r n o , m e n t r e g l i a l t r i p a e s i e u r o p e i c o l l a b o r a n o s e m p r e p i ù s t r e t t a m e n t e p e r l a d i f e s a . E i n v e c e , C r o s e t t o r i n v i a v i a g g i , T a j a n i s o p i s c e , M e l o n i t a c e . C i o è : l a l i n e a l a f a S a l v i n i ” c o s ì s u i s o c i a l l a v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e E s t e r i d e l l a C a m e r a , l a d e m o c r a t i c a L i a Q u a r t a p e l l e .