R o m a , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ I l s o s t e g n o c h e n o i a b b i a m o d a t o i n q u e s t i a n n i r i s c h i a d i e s s e r e v a n i f i c a t o s e , i n m o m e n t i c o m e q u e s t i i n c u i m a n c a i l s o s t e g n o a m e r i c a n o , s i i n d i e t r e g g i a , s i t e n t e n n a , s i a s p e t t a . T u t t i g l i a l t r i P a e s i e u r o p e i , F r a n c i a , G e r m a n i a , i P a e s i n o r d i c i , i P a e s i d e l M a r B a l t i c o , s t a n n o t r o v a n d o s t r u m e n t i p i ù r a p i d i e p i ù d i r e t t i p e r r e s t a r e a f i a n c o d i c h i è s o t t o a t t a c c o . M a n c a l ’ I t a l i a ” . C o s ì L i a Q u a r t a p e l l e , d e p u t a t a d e l P a r t i t o d e m o c r a t i c o e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e E s t e r i . I l g o v e r n o M e l o n i “ d i f a c c i a t a è a s o s t e g n o d e l l ’ U c r a i n a , m a n e i f a t t i , a p a r t e a l c u n e e c c e z i o n i c o m e i l m i n i s t r o C r o s e t t o , è u n a m a g g i o r a n z a m o l t o d i v i s a , m o l t o l i t i g i o s a , m o l t o i n c e r t a . L e d e c i s i o n i s u l l ’ U c r a i n a s l i t t a n o d o p o i l v o t o d e l l e r e g i o n a l i , c o m e s e n o n c i f o s s e u n o r d i n e d i p r i o r i t à c h i a r o . A q u e s t o , s i s o m m a n o a t t a c c h i s e m p r e p i ù s c o m p o s t i a l Q u i r i n a l e , a P r o d i , d o m a n i c h i s s à . Q u e s t o d o v r e b b e e s s e r e i l g o v e r n o p i ù s t a b i l e d ’ E u r o p a , c h i a m a t o a p r e n d e r e d e c i s i o n i n e c e s s a r i e c o m e c o n t i n u a r e a s o s t e n e r e l ’ U c r a i n a , e i n v e c e s i p e r d e i n a t t a c c h i , l i t i g i , i n c e r t e z z e . F o r s e c o s ì s t a b i l e n o n è ” . “ C h i e d i a m o c h i a r e z z a . C h i e d i a m o i n p a r t i c o l a r e c h e s i a r r i v i a v o t a r e a l p i ù p r e s t o i l r i n n o v o d e l s o s t e g n o . Q u a n d o s i d e v e d i r e d i s ì o d i n o , i n A u l a n o n c i s o n o s c a p p a t o i e c h e t e n g a n o . I l g o v e r n o a b b i a i l c o r a g g i o , l a c h i a r e z z a e l a n e c e s s a r i a t r a s p a r e n z a n e i c o n f r o n t i d e i c i t t a d i n i d i p r e n d e r e u n a d e c i s i o n e . N o i a l f i a n c o d i c h i è s o t t o a t t a c c o c i s i a m o s t a t i , c i s i a m o e c i s a r e m o ” , c o n c l u d e .