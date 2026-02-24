R o m a , 2 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " Q u a t t r o a n n i d o p o l ' U c r a i n a è u n P a e s e c h e è r i m a s t o , h a r e s i s t i t o . U n P a e s e c h e è c a m b i a t o , è d i v e n t a t o p i ù p i c c o l o p e r i m o r t i , i p r o f u g h i , l a r u s s i f i c a z i o n e d e l l e z o n e c o n q u i s t a t e . M a è u n P a e s e p i ù d e t e r m i n a t o , c h e h a s c e l t o l a s t r a d a d e l l ' E u r o p a . È u n P a e s e c h e h a a f f r o n t a t o a n c h e u n o s c a n d a l o d i c o r r u z i o n e . U n P a e s e c h e è d i v e n t a t o a n c h e p i ù v i c i n o , u n P a e s e p e r i l q u a l e t i f i a m o a l l e O l i m p i a d i e c h e s e n t i a m o p a r t e d e l l ' E u r o p a . R e s i s t e r e , v i v e r e , s p e r a r e . È q u e l l o c h e g l i u c r a i n i h a n n o d e c i s o d i f a r e . A v e v a n o u n ' a l t r a s c e l t a : a r r e n d e r s i e f a r s i o c c u p a r e , m a h a n n o v o l u t o d e c i d e r e d e l l o r o f u t u r o . D a l l ' U c r a i n a a r r i v a u n a g r a n d e l e z i o n e p e r l ' E u r o p a : a n c h e n o i p o s s i a m o t e n e r e i n m a n o i l n o s t r o f u t u r o " . L o h a a f f e r m a t o l a d e p u t a t a d e l P d e v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e E s t e r i d e l l a C a m e r a , L i a Q u a r t a p e l l e , i n t e r v e n e n d o i n A u l a i n o c c a s i o n e d e l q u a r t o a n n i v e r s a r i o d e l l a g u e r r a i n U c r a i n a . " Q u a n d o l ' U n g h e r i a d i O r b a n f a i l g i o c o d i P u t i n , c o m e i e r i , c i l a m e n t i a m o d e l l ' E u r o p a m a d i m e n t i c h i a m o q u a n t o l ' E u r o p a s i a c a m b i a t a i n q u e s t i a n n i . I n q u e s t i q u a t t r o a n n i - h a a g g i u n t o - è c a m b i a t a a n c h e l a R u s s i a . S t a n d o a l l a p r o p a g a n d a è u n P a e s e v i c i n o a l l a v i t t o r i a , m a m a n d a a m o r i r e m i g l i a i a d i u o m i n i o g n i g i o r n o p e r q u a l c h e m e t r o d i t e r r i t o r i o , è u n P a e s e c h e m a n d a m i l i z i a n i a f r i c a n i p e r c h é h a f i n i t o g l i u o m i n i d a m a n d a r e a l f r o n t e . N o i , u c r a i n i , i t a l i a n i , f r a n c e s i , p o l a c c h i , s p a g n o l i , n o i e u r o p e i s a p p i a m o d i p o t e r e f a r e s o l o u n a c o s a : r e n d e r e l ' E u r o p a p i ù u n i t a , p i ù f o r t e , p i ù s i c u r a " .