P e c h i n o , 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L a c r i s i i n U c r a i n a è s c o p p i a t a a c a u s a d e l c o l p o d i S t a t o i s t i g a t o d a l l ' O c c i d e n t e a K i e v n e l 2 0 1 4 . L o h a s o t t o l i n e a t o i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n , i n t e r v e n e n d o a l v e r t i c e d e l ' O r g a n i z z a z i o n e p e r l a C o o p e r a z i o n e d i S h a n g h a i ( S c o ) a T i a n j i n , i n C i n a . " Q u e s t a c r i s i n o n è n a t a c o m e c o n s e g u e n z a d e l l ' " a t t a c c o d e l l a R u s s i a a l l ' U c r a i n a " , h a a f f e r m a t o P u t i n , m a c o m e c o n s e g u e n z a d e l c o l p o d i s t a t o i n U c r a i n a , s o s t e n u t o e p r o v o c a t o d a l l ' O c c i d e n t e , e p o i d a i t e n t a t i v i d i u s a r e l e f o r z e a r m a t e p e r r e p r i m e r e l a r e s i s t e n z a d i q u e l l e r e g i o n i d e l l ' U c r a i n a e d i q u e l l e p e r s o n e i n U c r a i n a c h e n o n h a n n o a c c e t t a t o q u e s t o c o l p o d i S t a t o , n o n l o h a n n o s o s t e n u t o " . I c o n t i n u i t e n t a t i v i d e l l ' O c c i d e n t e d i c o i n v o l g e r e K i e v n e l l a N a t o s o n o u n ' a l t r a d e l l e p r i n c i p a l i c a u s e d e l c o n f l i t t o u c r a i n o , h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e r u s s o , r i c h i a m a n d o l ' a t t e n z i o n e s u l f a t t o c h e , a s e g u i t o d e l c o l p o d i S t a t o d e l 2 0 1 4 , " l a l e a d e r s h i p p o l i t i c a d e l P a e s e c h e n o n s o s t e n e v a l ' i n g r e s s o d e l l ' U c r a i n a n e l l a N a t o è s t a t a r i m o s s a " . S e c o n d o i l p r e s i d e n t e , l e c a u s e p r o f o n d e d e l l a c r i s i d e v o n o e s s e r e e l i m i n a t e a f f i n c h é l a s o l u z i o n e u c r a i n a s i a s o s t e n i b i l e e d u r a t u r a .