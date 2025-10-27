R o m a , 2 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - M e n t r e p e r o r a n o n s i p r e v e d e u n p r o s s i m o i n c o n t r o f r a T r u m p e P u t i n , a l m e n o f i n c h é n o n c i s a r a n n o s u l t a v o l o e l e m e n t i c o n c r e t i , e q u i n d i d a r e a l i z z a r e , d i c u i p a r l a r e , d o p o l ' i n s u c c e s s o d e i c o l l o q u i i n A l a s k a , l a s i t u a z i o n e a l f r o n t e f a r e g i s t r a r e n u o v i s u c c e s s i d a l l a p a r t e r u s s a , c o n l a c o n q u i s t a , a n n u n c i a t a d a l g e n e r a l e G e r a s i m o v , d i n u o v i t e r r i t o r i i n U c r a i n a e c o n o l t r e 5 m i l a m i l i t a r i a c c e r c h i a t i a K u p i a n s k ( n o t i z i a s m e n t i t a d a K i e v ) . I n t a n t o , i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o h a f e r m a t o ( o c e r c a d i f a r l o ) l ' a c q u i s t o d i p e t r o l i o e g a s r u s s i , m a a n c h e l a c e s s i o n e d e i T o m a h a w k , a l l a c u i s v e n t a t a m i n a c c i a M o s c a r i s p o n d e a n c o r a u n a v o l t a c o n i f a t t i , v a r a n d o i l m i s s i l e n u c l e a r e B u r e v e s t n i k c o n g i t t a t a f i n o a 2 0 m i l a c h i l o m e t r i . T r u m p c e r c a l a s p a l l a d i X i c o n t r o P u t i n n e l s u o v i a g g i o i n O r i e n t e . I n c o n t r e r à i l p r e s i d e n t e c i n e s e g i o v e d ì e g l i c h i e d e r à , d o p o l ' a c c o r d o p r e l i m i n a r e c h e c a n c e l l e r à i d a z i a n n u n c i a t i d e l c e n t o p e r c e n t o a p a r t i r e d a v e n e r d ì e r i a p r i r à a l l a v e n d i t a d e l l e t e r r e r a r e , p r e z i o s e p e r l ' h i g h t e c h U s a e d i c u i l a C i n a è m o n o p o l i s t a , d i i n t e r c e d e r e c o n M o s c a p e r l a f i n e d e l l a g u e r r a . M a , m e n t r e s u l p i a n o c o m m e r c i a l e s i p r e v e d e i l b u o n e s i t o d e l l e t r a t t a t i v e f r a l e d u e s u p e r p o t e n z e ( P e c h i n o v e n d e r à i s u o i p r e z i o s i m i n e r a l i e l e a t t i v i t à a m e r i c a n e d i T i k T o k a g l i i n v e s t i t o r i U s a , c e r c h e r à d i i m p e d i r e l ' a r r i v o d i F e n t a n y l n e g l i S t a t i U n i t i e a c q u i s t e r à l a s o i a a m e r i c a n a ) , s u q u e l l o g e o p o l i t i c o e m i l i t a r e l e c o s e s o n o m e n o s e m p l i c i : s e è v e r o c h e l e s a n z i o n i U s a c o n t r o i p r o d u t t o r i d i p e t r o l i o r u s s i R o s n e f t e L u k o i l h a n n o r i d o t t o l e e s p o r t a z i o n i i n C i n a , i l t i m o r e f o n d a t o è c h e P e c h i n o r i e s c a c o m u n q u e a d a p p r o v v i g i o n a r s i d i g r e g g i o r i c o r r e n d o a l l e f l o t t e o m b r a d i p e t r o l i e r e d i M o s c a . L a q u e s t i o n e v e r a è c h e l a C i n a n o n h a i n t e r e s s e a v e d e r e l ' a l l e a t o r u s s o p e r d e r e i n U c r a i n a , c o m e h a d e t t o a R e p u b b l i c a S e r g e i R a d c h e n k o , s t o r i c o a l l ' H e n r y K i s s i n g e r C e n t e r f o r G l o b a l A f f a i r s d e l l a J o h n s H o p k i n s U n i v e r s i t y : a n z i , " i l c o n f l i t t o g l i è u t i l e p e r c h é c o s ì , p r o p r i o a c a u s a d e l l e s a n z i o n i , l a R u s s i a d i p e n d e d a l o r o p e r a l c u n e t e c n o l o g i e e a l t r e c o s e d i c u i h a b i s o g n o p e r s o p r a v v i v e r e " . D ' a l t r a p a r t e , s e c o n d o l ' e s p e r t o , P u t i n p u ò s t a r e s e r e n o , " p e r c h é s a b e n e c h e P e c h i n o h a l a s u a p o l i t i c a e s t e r a e u n a s u a v i s i o n e s t r a t e g i c a n e i c o n f r o n t i d e l l ' O c c i d e n t e . I l C r e m l i n o è c o n v i n t o , e a r a g i o n e , c h e P e c h i n o t u t e l e r à i s u o i i n t e r e s s i a p r e s c i n d e r e d a q u e l c h e X i d i r à p u b b l i c a m e n t e a T r u m p " . O t t i m i s m o r u s s o a p a r t e , s e m b r a n o c o n c r e t i i s u c c e s s i a l f r o n t e , c o n i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a c h e h a a n n u n c i a t o d i a v e r " l i b e r a t o " , n e l l e u l t i m e 2 4 o r e , i v i l l a g g i d i Y e g o r o v k a n e l l a r e g i o n e d i D n i p r o p e t r o v s k , n o n c h é N o v o n i k o l a y e v k a e P r i v o l n o y e n e l l a r e g i o n e d i Z a p o r i z h z h i a . L e f o r z e d e l G r u p p o O r i e n t a l e a v r e b b e r o p r e s o c o n s u c c e s s o i l c o n t r o l l o d e g l i i n s e d i a m e n t i e l e u n i t à a v a n z a t e i n p r o f o n d i t à n e l l e d i f e s e n e m i c h e . E a n c h e n e l D o n e t s k l e c o s e s i m e t t e r e b b e r o b e n e p e r M o s c a , s e c o n d o c u i l e d i f e s e d e l l ' e s e r c i t o u c r a i n o n e l l e z o n e m e r i d i o n a l i e s u d o r i e n t a l i d i K r a s n o a r m e y s k e l e t r u p p e r u s s e s t a n n o e s p a n d e n d o u n a t e s t a d i p o n t e i n q u e l l a z o n a d e l f r o n t e . P r o p r i o q u i e a D i m i t r o v , i e r i i l c a p o d i s t a t o m a g g i o r e d e l l e f o r z e a r m a t e r u s s e V a l e r y G e r a s i m o v a v e v a r i f e r i t o a l p r e s i d e n t e V l a d i m i r P u t i n c h e i l g r u p p o c e n t r a l e a v e v a c o m p l e t a t o l ' a c c e r c h i a m e n t o d e l n e m i c o e a v e v a b l o c c a t o f i n o a 5 . 5 0 0 s o l d a t i d e l l e f o r z e a r m a t e u c r a i n e . N e l f r a t t e m p o , l a R u s s i a h a a n n u n c i a t o d i a v e r t e s t a t o i l n u o v o , t e m i b i l e m i s s i l e B u r e v e s t n i k , c h e h a v o l a t o p e r c i r c a 1 4 m i l a c h i l o m e t r i m a c h e è i n g r a d i d i c o p r i r n e a l m e n o 2 0 m i l a . S e c o n d o i l p o r t a v o c e d e l C r e m l i n o D m i t r y P e s k o v , i l m i s s i l e a p r o p u l s i o n e n u c l e a r e n o n m e t t e r à u l t e r i o r m e n t e a d u r a p r o v a l e r e l a z i o n i t r a R u s s i a e S t a t i U n i t i . " N o n c ' è n u l l a c h e p o t r e b b e o d o v r e b b e m e t t e r e u l t e r i o r m e n t e a d u r a p r o v a i r a p p o r t i t r a M o s c a e W a s h i n g t o n , s o p r a t t u t t o p e r c h é s o n o g i à a l m i n i m o " , h a s o t t o l i n e a t o i l p o r t a v o c e d i P u t i n . " F i n o r a s o n o s t a t i c o m p i u t i s o l o i p r i m i p a s s i t i m i d i p e r f a r u s c i r e q u e s t e r e l a z i o n i d a l l o r o p r e c e d e n t e s t a t o d i s t a g n a z i o n e " , h a a g g i u n t o P e s k o v . C h i a r i s s i m o d u n q u e l ' i n t e n t o r u s s o , c h e è q u e l l o d i a r r i v a r e a u n d i a l o g o c o n l a c o n t r o p a r t e a m e r i c a n a a t t r a v e r s o p r o v e d i f o r z a , c h e h a n n o c o m e s c o p o p r i m a r i o q u e l l o d i f a r c r o l l a r e i l s o s t e g n o d e l l ' O c c i d e n t e a K i e v , s o p r a t t u t o d o p o l a d e c i s i o n e d i T r u m p d i n o n i n v i a r e i T o m a h a w k ( m i s s i l i c o n u n a g i t t a t a d i 2 . 5 0 0 c h i l o m e t r i , p o c o p i ù d i u n d e c i m o d e i B u r e v e s t n i k ) a l l ' U c r a i n a .