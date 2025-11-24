R o m a , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " G l i s v i l u p p i d e i v e r t i c i p e r l a r i s o l u z i o n e d e l c o n f l i t t o i n U c r a i n a e v i d e n z i a n o c h e n o n c ’ è u n a c o n t r a p p o s i z i o n e t r a d u e p i a n i d i p a c e , s t a t u n i t e n s e e d e u r o p e o , m a c ’ è s o l t a n t o u n l a v o r o d i m o d i f i c a e i n t e g r a z i o n e d e l p i a n o p r o p o s t o d a g l i U s a " . C o s ì l ’ E u r o p a r l a m e n t a r e d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a , N i c o l a P r o c a c c i n i , c o - p r e s i d e n t e d e l g r u p p o d e i c o n s e r v a t o r i a l P a r l a m e n t o e u r o p e o . " E ' l a d i r e z i o n e a u s p i c a t a a n c h e d a G i o r g i a M e l o n i - p r o s e g u e - t r a t t a t i v e d i p l o m a t i c h e s u l p i a n o d i p a c e d e g l i U s a c h e r a p p r e s e n t a l a b a s e d i p a r t e n z a p e r n e g o z i a t i p i ù a m p i , c o n i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l a U e e d e l l a s t e s a U c r a i n a " . " U n a t t e g g i a m e n t o s e n z a i r r i g i d i m e n t i p r e g i u d i z i a l i c h e s i a v v a l e d e l l ’ a p e r t u r a n e g o z i a l e c o n f e r m a t a d a l p r e s i d e n t e T r u m p . L ’ a u s p i c i o è c h e s i g i u n g a p r e s t o a l b u o n e s i t o f i n a l e d e l l e t r a t t a t i v e d i p a c e , c o n l ’ I t a l i a p r o n t a a s v o l g e r e u n r u o l o c o n c r e t o e a t t i v o " , c o n c l u d e .