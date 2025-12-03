R o m a , 3 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " L e d i c h i a r a z i o n i d e l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i , c h e d a l B a h r e i n è c o s t r e t t a a p u n t u a l i z z a r e l ’ o v v i o s u l l a c a l e n d a r i z z a z i o n e d e l d e c r e t o s u g l i a i u t i a l l ’ U c r a i n a , c o n f e r m a n o a n c o r a u n a v o l t a l a g r a v e e c r e s c e n t e d i v i s i o n e a l l ’ i n t e r n o d e l l a m a g g i o r a n z a s u l l a p o l i t i c a e s t e r a " . C o s ì i l r e s p o n s a b i l e n a z i o n a l e E s t e r i d e l P d , P e p p e P r o v e n z a n o . " S u l l ’ U c r a i n a i l g o v e r n o c o n t i n u a a m o s t r a r s i p r o f o n d a m e n t e d i v i s o , c o n S a l v i n i c h e n o n s o l o d e t t a l ’ a g e n d a p o l i t i c a a l l a P r e m i e r , m a t e n t a d i s o s t i t u i r s i a i m i n i s t r i C r o s e t t o e T a j a n i , a r r i v a n d o p e r s i n o a i n c i d e r e s u l l a d e f i n i z i o n e d e l l ’ o r d i n e d e l g i o r n o d e l C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i " . " M e n t r e i l m o n d o g u a r d a c o n a t t e n z i o n e a l l e d i f f i c i l i t r a t t a t i v e p e r c o s t r u i r e u n p e r c o r s o c r e d i b i l e v e r s o l a p a c e , i l g o v e r n o i t a l i a n o r i n u n c i a a o f f r i r e u n a l i n e a c h i a r a e r e s p o n s a b i l e n e l l ’ i n t e r e s s e d e l P a e s e e d e l l a s i c u r e z z a e u r o p e a , c o n u n V i c e P r e m i e r c h e n o n s m e t t e d i e v i d e n z i a r e i l s u o f i l o p u t i n i s m o ” .