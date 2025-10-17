B u d a p e s t , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - I l p r i m o m i n i s t r o u n g h e r e s e V i k t o r O r b á n h a d i c h i a r a t o c h e q u e s t a m a t t i n a h a i n p r o g r a m m a d i d i s c u t e r e c o n i l p r e s i d e n t e r u s s o V l a d i m i r P u t i n i l s u o p r o s s i m o i n c o n t r o a B u d a p e s t c o n i l p r e s i d e n t e s t a t u n i t e n s e D o n a l d T r u m p . " I e r i s e r a h o a v u t o u n a c o n v e r s a z i o n e t e l e f o n i c a c o n i l p r e s i d e n t e a m e r i c a n o " , h a d i c h i a r a t o a R a d i o K o s s u t h . " E p a r l e r ò c o n i l p r e s i d e n t e P u t i n q u e s t a m a t t i n a " , h a a g g i u n t o , e s p r i m e n d o l a s p e r a n z a c h e i p r o s s i m i c o l l o q u i t r a i d u e l e a d e r n e l l a c a p i t a l e u n g h e r e s e r a p p r e s e n t i n o u n p a s s o i m p o r t a n t e v e r s o l a r i s o l u z i o n e d e l c o n f l i t t o u c r a i n o . " F i n d a l l ' i n i z i o , a b b i a m o d e t t o c h e l a g u e r r a è u n m a l e , m a q u e s t o n o n s i g n i f i c a c h e d o b b i a m o c h i u d e r e i c a n a l i d i p l o m a t i c i . S e n z a c a n a l i d i p l o m a t i c i , n o n c ' è p a c e " , h a a g g i u n t o i l p r e m i e r u n g h e r e s e . O r b á n h a s o t t o l i n e a t o c h e i l p r o s s i m o i n c o n t r o t r a P u t i n e T r u m p " s e r v e g l i i n t e r e s s i d i t u t t e l e f a m i g l i e u n g h e r e s i " , p o i c h é f a c i l i t e r à l a f i n e d e l c o n f l i t t o i n U c r a i n a , c h e o s t a c o l a i l n o r m a l e s v i l u p p o d e l l e e c o n o m i e e u r o p e e , c o m p r e s a q u e l l a u n g h e r e s e .