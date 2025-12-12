B u d a p e s t , 1 2 d i c . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i a B r u x e l l e s s i a t t r a v e r s a i l R u b i c o n e . A m e z z o g i o r n o s i t e r r à u n a v o t a z i o n e s c r i t t a c h e c a u s e r à d a n n i i r r e p a r a b i l i a l l ' U n i o n e . L ' o g g e t t o d e l v o t o s o n o i b e n i r u s s i c o n g e l a t i , s u c u i g l i S t a t i m e m b r i d e l l ' U e h a n n o f i n o r a v o t a t o o g n i 6 m e s i e a d o t t a t o u n a d e c i s i o n e u n a n i m e . C o n l a p r o c e d u r a o d i e r n a , B r u x e l l e s a b o l i s c e i l r e q u i s i t o d e l l ' u n a n i m i t à c o n u n s o l o c o l p o d i p e n n a , i l c h e è c h i a r a m e n t e i l l e g a l e " . L o h a s c r i t t o s u X i l p r i m o m i n i s t r o u n g h e r e s e V i c t o r O r b a n , c r i t i c a n d o l a d e c i s i o n e c h e p r e v e d e i l r i n n o v o a t e m p o i n d e t e r m i n a t o d e l l e s a n z i o n i c h e i m m o b i l i z z a n o g l i a s s e t r u s s i i n E u r o p a u s a n d o l ' a r t i c o l o 1 2 2 d e l T r a t t a t o c h e c o n s e n t e d i p r o c e d e r e a m a g g i o r a n z a q u a l i f i c a t a . " C o n l a d e c i s i o n e o d i e r n a - a f f e r m a i l p r e m i e r - l o S t a t o d i d i r i t t o n e l l ' U n i o n e E u r o p e a g i u n g e a l t e r m i n e e i l e a d e r e u r o p e i s i p o n g o n o a l d i s o p r a d e l l e r e g o l e . I n v e c e d i g a r a n t i r e i l r i s p e t t o d e i t r a t t a t i d e l l ' U e , l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a s t a s i s t e m a t i c a m e n t e v i o l a n d o i l d i r i t t o e u r o p e o . L o f a p e r c o n t i n u a r e l a g u e r r a i n U c r a i n a , u n a g u e r r a c h e c h i a r a m e n t e n o n è p o s s i b i l e v i n c e r e . T u t t o q u e s t o a c c a d e i n p i e n o g i o r n o , a m e n o d i u n a s e t t i m a n a d a l l a r i u n i o n e d e l C o n s i g l i o E u r o p e o , i l p i ù i m p o r t a n t e o r g a n o d e c i s i o n a l e d e l l ' U n i o n e , c h e r i u n i s c e i c a p i d i S t a t o e d i g o v e r n o . C o n q u e s t o , l o S t a t o d i d i r i t t o n e l l ' U n i o n e E u r o p e a v i e n e s o s t i t u i t o d a l g o v e r n o d e i b u r o c r a t i . I n a l t r e p a r o l e , s i è a f f e r m a t a u n a d i t t a t u r a d i B r u x e l l e s . L ' U n g h e r i a p r o t e s t a c o n t r o q u e s t a d e c i s i o n e e f a r à t u t t o i l p o s s i b i l e p e r r i p r i s t i n a r e u n o r d i n e l e g a l e " .