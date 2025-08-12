R o m a , 1 2 a g o ( A d n k r o n o s ) - " I l p r o b l e m a d i f o n d o è c h e T r u m p v u o l g e s t i r e d a s o l o l a t r a t t a t i v a s u l c o n f l i t t o r u s s o - u c r a i n o , s i è m e s s o i n t e s t a d i f a r e l ’ u o m o d e l l a p a c e , m a s e n z a Z e l e n s k y e s e n z a l ’ E u r o p a q u e s t o t r a g u a r d o n o n s a r à r a g g i u n g i b i l e " . L o d i c e D a r i o N a r d e l l a , e u r o p a r l a m e n t a r e d e l P d , a R e p u b b l i c a . " M e l o n i c a d e a n c o r a u n a v o l t a n e l l ’ a m b i g u i t à g i à v i s t a s u i d a z i . A p a r o l e d i f e n d e g l i i n t e r e s s i d e l l ’ E u r o p a e d e l l ’ U c r a i n a , n e i f a t t i f a d a s p o n d a a i g o v e r n i f i l o - r u s s i e n a z i o n a l i s t i c o m e q u e l l o u n g h e r e s e , m i n a n d o a l l a b a s e o g n i s f o r z o d e l l a U e . B a s t a g u a r d a r e l ’ a t t e g g i a m e n t o o s t i l e c h e h a t e n u t o v e r s o i l g r u p p o d e i v o l e n t e r o s i . D e v e d e c i d e r e : s t a c o n l ’ E u r o p a e c o n l ’ U c r a i n a o c o n T r u m p e P u t i n , c h e v o g l i o n o d i s t r u g g e r l e e n t r a m b e ? " , s p i e g a N a r d e l l a . " L ’ a d e s i o n e a l l a U e n o n è n e g o z i a b i l e . L ’ i t e r p e r a l t r o è g i à c o m i n c i a t o . S i r i p r e n d a i n m a n o l a p r o p o s t a c h e l a n c i ò t e m p o a d d i e t r o Z e l e n s k y : p a r t i r e d a i c o n f i n i d e l 2 3 f e b b r a i o 2 0 2 2 . E l a U e n o m i n i u n i n v i a t o s p e c i a l e c h e s i a r i c o n o s c i u t o s i a d a Z e l e n s k y , s i a d a P u t i n : u n n o m e p o t r e b b e e s s e r e q u e l l o d i R o m a n o P r o d i , c h e d a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e a v e v a c o s t r u i t o u n r a p p o r t o a l l a p a r i c o n i l p r e s i d e n t e r u s s o " , d i c e t r a l ' a l t r o l ' e s p o n e n t e d e m .