M o s c a , 2 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N e l l ' a r e a d e l v i l l a g g i o d i K u p y a n s k , n e l l a r e g i o n e d i K h a r k i v , l e u n i t à d ' a s s a l t o d e l l a 6 a A r m a t a c o n t i n u a n o a d i s t r u g g e r e i l g r u p p o n e m i c o a c c e r c h i a t o " . L o h a r i f e r i t o i l M i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o , a g g i u n g e n d o c h e a s u d d i K u p y a n s k - U z l o v o y e u n t e n t a t i v o d e l l e f o r z e u c r a i n e d i s f o n d a r e v e r s o i l f i u m e O s k o l , c o n l ' o b i e t t i v o d i s f u g g i r e a l l ' a c c e r c h i a m e n t o , è s t a t o s v e n t a t o . Q u a t t o r d i c i c o m b a t t e n t i d e l l a 4 3 a B r i g a t a M e c c a n i z z a t a d e l l e F o r z e A r m a t e U c r a i n e , t r e p i c k - u p e d u e A T V s o n o s t a t i d i s t r u t t i .