M o s c a , 2 8 s e t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a R u s s i a h a d i c h i a r a t o d i a v e r c o l p i t o o b i e t t i v i m i l i t a r i d u r a n t e i l m a s s i c c i o a t t a c c o n o t t u r n o c o n t r o l ' U c r a i n a , n e l q u a l e , s e c o n d o q u a n t o r i f e r i t o d a K i e v , s o n o m o r t i q u a t t r o c i v i l i e n e s o n o r i m a s t e f e r i t e a l m e n o 4 0 p e r s o n e . " N e l l a n o t t e l e F o r z e A r m a t e d e l l a F e d e r a z i o n e R u s s a h a n n o l a n c i a t o u n m a s s i c c i o a t t a c c o c o n t r o l e i m p r e s e d e l c o m p l e s s o m i l i t a r e - i n d u s t r i a l e u c r a i n o " , h a d i c h i a r a t o i l M i n i s t e r o d e l l a D i f e s a d i M o s c a i n u n a n o t a .