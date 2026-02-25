M o s c a , 2 5 f e b . ( A d n k r o n o s ) - U n a t t a c c o c o n u n d r o n e u c r a i n o c o n t r o u n a f a b b r i c a n e l l a r e g i o n e o c c i d e n t a l e r u s s a d i S m o l e n s k h a u c c i s o q u a t t r o p e r s o n e e n e h a f e r i t e a l t r e 1 0 . L o h a r i f e r i t o i l g o v e r n a t o r e d e l l a r e g i o n e . " Q u a t t r o d i p e n d e n t i s o n o m o r t i t r a g i c a m e n t e m e n t r e s v o l g e v a n o l e l o r o m a n s i o n i p r o f e s s i o n a l i . D i e c i s o n o r i m a s t i f e r i t i " , h a d i c h i a r a t o i l g o v e r n a t o r e d e l l a r e g i o n e d i S m o l e n s k , V a s i l y A n o k h i n , i n u n v i d e o p u b b l i c a t o s u l s u o a c c o u n t T e l e g r a m .