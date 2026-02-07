K i e v , 7 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a h a c o n d o t t o u n a t t a c c o c o n t r o l e i n f r a s t r u t t u r e e n e r g e t i c h e d e l l ' U c r a i n a n e l l e p r i m e o r e d i s t a m a t t i n a , p r o v o c a n d o i n t e r r u z i o n i d i c o r r e n t e n e l l a m a g g i o r p a r t e d e l l e r e g i o n i . L o h a r i f e r i t o l ' o p e r a t o r e d e l l a r e t e e l e t t r i c a s t a t a l e u c r a i n a U k r e n e r g o . A t t a c c h i s o n o s t a t i s e g n a l a t i i n t u t t o i l p a e s e , c o m p r e s a l ' U c r a i n a o c c i d e n t a l e . N e l l e p r i m e o r e d e l m a t t i n o , l ' A e r o n a u t i c a m i l i t a r e u c r a i n a h a s e g n a l a t o a t t i v i t à d i d r o n i i n t o r n o a l l e 5 . 3 0 o r a l o c a l e , a v v i s t a t i n e l l a r e g i o n e d i L e o p o l i , v i c i n o a l l a c i t t à d i K h o d o r i v . P o c o d o p o s i s o n o u d i t e d e l l e e s p l o s i o n i a B u r s h t y n , n e l l ' o b l a s t ' d i I v a n o - F r a n k i v s k , h a r i f e r i t o S u s p i l n e . I l g o v e r n a t o r e d e l l ' O b l a s t ' d i L e o p o l i , M a k s y m K o z y t s k y i , h a l a n c i a t o l ' a l l a r m e p e r u n a " n u o v a m i n a c c i a " p e r l a r e g i o n e , a f f e r m a n d o c h e s o n o s t a t i r i l e v a t i m i s s i l i n e i p r e s s i d e l l a v i c i n a O b l a s t ' d i T e r n o p i l ' . A n c h e l ' A e r o n a u t i c a M i l i t a r e u c r a i n a h a r i f e r i t o c h e m i s s i l i s i s t a v a n o d i r i g e n d o v e r s o l e O b l a s t ' d i L e o p o l i e I v a n o - F r a n k i v s k . L ' o p e r a t o r e e n e r g e t i c o D T E K h a a n n u n c i a t o i n t e r r u z i o n i d i c o r r e n t e a n c h e n e l l e o b l a s t ' d i K i e v , O d e s s a e D n i p r o p e t r o v s k .