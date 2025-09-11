M o s c a , 1 1 s e t . ( A d n k r o n o s ) - D i c i a s s e t t e d r o n i u c r a i n i s o n o s t a t i a b b a t t u t i n e l l a n o t t e i n d i v e r s e r e g i o n i d e l l a R u s s i a , h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a r u s s o . " N e l l a s c o r s a n o t t e , i s i s t e m i d i d i f e s a a e r e a r u s s i h a n n o d i s t r u t t o d i c i a s s e t t e d r o n i u c r a i n i a d a l a f i s s a : s e i n e l l a r e g i o n e d i V o r o n e z h , c i n q u e n e l l a r e g i o n e d i B e l g o r o d , d u e n e l l a r e g i o n e d i B r y a n s k , d u e n e l l a r e g i o n e d i K u r s k , u n o n e l l a r e g i o n e d i L i p e t s k e u n o n e l l a r e g i o n e d i T a m b o v " , s i l e g g e i n c o m u n i c a t o m i n i s t e r i a l e .