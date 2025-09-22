R o m a , 2 2 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ T r u m p s t a s m a n t e l l a n d o i l p a t t o a t l a n t i c o e f a l a p a r t e d e l l ’ u t i l e i d i o t a . P u t i n c o s ì s i r a f f o r z a e v a a v a n t i c o n g l i s t r e s s t e s t e c o n p r o v o c a z i o n i d i v a r i o t i p o d a i j e t a i d r o n i , a g l i a t t a c c h i a l l a c y b e r s i c u r e z z a p e r v e d e r e s i n d o v e p u ò s p i n g e r s i c o n t r o l a N a t o . I n q u e s t o c o n t e s t o l ’ E u r o p a e l ’ I t a l i a d e v o n o t u t e l a r e l a d e m o c r a z i a , r a f f o r z a r e l e p r o p r i e d i f e s e e l a p r o p r i a s i c u r e z z a : c h i c o m e S a l v i n i a g i t a u n p o p u l i s m o a n t i U c r a i n a m a s c h e r a t o d a f i n t o p a c i f i s m o è i r r e s p o n s a b i l e e p e r i c o l o s o p e r c h é f a i l g i o c o d i P u t i n c h e s t a p r o v o c a n d o l ’ e s c a l a t i o n c o n g l i a t t a c c h i a P o l o n i a e d E s t o n i a ” , l o h a d e t t o l ’ e u r o d e p u t a t a d e l P d A l e s s a n d r a M o r e t t i a L ’ a r i a c h e T i r a s u l a 7 .