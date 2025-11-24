W a s h i n g t o n , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - F u n z i o n a r i u c r a i n i e s t a t u n i t e n s i s t a n n o d i s c u t e n d o l a p o s s i b i l i t à d i u n a v i s i t a d e l p r e s i d e n t e V o l o d y m y r Z e l e n s k y n e g l i S t a t i U n i t i . L o h a n n o r i f e r i t o a C b s N e w s f o n t i n o n d i v u l g a t e , s e c o n d o c u i i l v i a g g i o p o t r e b b e a v e r l u o g o g i à q u e s t a s e t t i m a n a e s i c o n c e n t r e r e b b e s u l l ' i m p e g n o d e l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p p e r o t t e n e r e l ' a c c o r d o d e l l ' U c r a i n a s u l l a p r o p o s t a d i p a c e d e g l i S t a t i U n i t i .