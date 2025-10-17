K i e v , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a R u s s i a h a a b b a t t u t o n e l l a n o t t e u n p r o p r i o c a c c i a S u - 3 0 S M i n C r i m e a , m e n t r e l a s u a d i f e s a a e r e a c e r c a v a d i i n t e r c e t t a r e d r o n i u c r a i n i d i r e t t i v e r s o l a p e n i s o l a . L o h a r e s o n o t o D m y t r o P l e t e n c h u k , p o r t a v o c e d e l l a M a r i n a u c r a i n a , a g g i u n g e n d o c h e l e r e g i s t r a z i o n i r a d i o h a n n o r i v e l a t o c h e i l p i l o t a c h e p i l o t a v a i l j e t d a c o m b a t t i m e n t o n e l l a p a r t e n o r d - o c c i d e n t a l e d e l l a C r i m e a è m o r t o d o p o c h e d u e m o t o r i h a n n o p r e s o f u o c o . " È p r o b a b i l e c h e i l n e m i c o a b b i a a b b a t t u t o i l s u o s t e s s o c a c c i a m e n t r e r e s p i n g e v a u n a t t a c c o d i d r o n i u c r a i n i " , h a d i c h i a r a t o P l e t e n c h u k a l K y i v I n d e p e n d e n t . L ' a t t a c c o d e i d r o n i u c r a i n i s e m b r a a v e r c o l p i t o u n a s t r u t t u r a n e i p r e s s i d e l l a b a s e a e r e a d i G v a r d e y s k o y e , i n C r i m e a , d o v e a v r e b b e c a u s a t o u n i n c e n d i o a u n d e p o s i t o d i p e t r o l i o , r i p o r t a i l c a n a l e T e l e g r a m C r i m e a n W i n d . L ' a m m i n i s t r a z i o n e r u s s a a S e b a s t o p o l i h a m a n t e n u t o i l s i l e n z i o s u l l e p o s s i b i l i c o n s e g u e n z e d e l l ' a t t a c c o u c r a i n o .