B e r l i n o , 1 1 5 d i c . ( A d n k r o n o s / A f p ) - D u r a n t e l ' u l t i m o c i c l o d i n e g o z i a t i a B e r l i n o , i n e g o z i a t o r i a m e r i c a n i h a n n o c h i e s t o a l l ' U c r a i n a d i r i n u n c i a r e a l l a p a r t e d e l l a r e g i o n e d e l D o n b a s s a n c o r a c o n t r o l l a t a d a K i e v . L o h a r i f e r i t o a l l ' A f p u n a l t o f u n z i o n a r i o a c o n o s c e n z a d e l l e d i s c u s s i o n i . V l a d i m i r " P u t i n v u o l e d e i t e r r i t o r i . G l i a m e r i c a n i d i c o n o c h e l ' U c r a i n a " d e v e r i t i r a r s i " , c o s a c h e K i e v r i f i u t a , h a d e t t o l a f o n t e a l l ' A f p . " È p i u t t o s t o s o r p r e n d e n t e c h e g l i a m e r i c a n i a d o t t i n o l a p o s i z i o n e d e i r u s s i s u q u e s t a q u e s t i o n e " , h a a g g i u n t o .