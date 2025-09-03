K i e v , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - L ' E u r o p a p r o v a a f a r e p r e s s i o n i s u l l a R u s s i a , m e n t r e g l i S t a t i U n i t i s e m b r a n o i n t e n z i o n a t i a s f i l a r s i , a l m e n o p e r i l m o m e n t o , d a q u a l s i a s i n u o v a i n i z i a t i v a d i p l o m a t i c a p e r p o r t a r e l a p a c e f r a M o s c a e K i e v . E m m a n u e l M a c r o n i n c o n t r e r à s t a s e r a V o l o d y m y r Z e l e n s k y a P a r i g i . L o h a r i f e r i t o i l q u o t i d i a n o u c r a i n o E u r o p e a n P r a v d a , c i t a n d o u n a f o n t e n o n d i v u l g a t a a l l ' E l i s e o , s e c o n d o c u i i l p r e s i d e n t e f r a n c e s e v e d r à i l s u o o m o l o g o u c r a i n o p r i m a d e l v e r t i c e d i a l t o l i v e l l o d e l l a c o s i d d e t t a " C o a l i z i o n e d e i v o l e n t e r o s i " , c h e s i t e r r à d o m a n i n e l l a c a p i t a l e f r a n c e s e . I l f u n z i o n a r i o h a d e t t o a l g i o r n a l e c h e l ' i n c o n t r o m i r a a i n v i a r e u n m e s s a g g i o c h i a r o : i P a e s i d i s p o s t i e i n g r a d o d i f o r n i r e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a a l l ' U c r a i n a " s o n o o r a p r o n t i a d a r l e " , d o p o a v e r u l t i m a t o i l n e c e s s a r i o l a v o r o t e c n i c o p r e p a r a t o r i o , c o o r d i n a t o d a i r i s p e t t i v i c a p i d e l l a d i f e s a e d a g l i a l t i u f f i c i a l i m i l i t a r i . L a f o n t e h a a g g i u n t o c h e l a c o a l i z i o n e i n t e n d e a u m e n t a r e i l s o s t e g n o a l l ' U c r a i n a e f a r e u l t e r i o r e p r e s s i o n e s u l l a R u s s i a , c o n l ' o b i e t t i v o f i n a l e d i g a r a n t i r e u n c e s s a t e i l f u o c o . M e n t r e i p a r t n e r e u r o p e i d i K i e v h a n n o p r o m e s s o d i f o r n i r e a l l ' U c r a i n a g a r a n z i e d i s i c u r e z z a p e r s c o r a g g i a r e u n a n u o v a a g g r e s s i o n e r u s s a , t r a c u i l ' i n v i o d i u n a " f o r z a d i r a s s i c u r a z i o n e " m u l t i n a z i o n a l e , M o s c a h a r i p e t u t a m e n t e r e s p i n t o l a p r e s e n z a d i t r u p p e N a t o c o m e p a r t e d i q u a l s i a s i a c c o r d o d i p a c e . I l C r e m l i n o h a i n o l t r e r e s p i n t o l e p r o p o s t e d i c e s s a t e i l f u o c o e i n t e n s i f i c a t o g l i a t t a c c h i c o n t r o l e c i t t à u c r a i n e , m e n t r e l ' e s e r c i t o r u s s o h a r e c e n t e m e n t e a n n u n c i a t o l ' i n t e n z i o n e d i s o s t e n e r e l e s u e o f f e n s i v e t e r r e s t r i e l a c a m p a g n a a e r e a . S e c o n d o i l F i n a n c i a l T i m e s , l ' i n c o n t r o d i d o m a n i - c h e s i c o n c e n t r e r à s u l l e g a r a n z i e d i s i c u r e z z a p e r K i e v e s u l l a d i p l o m a z i a , m e n t r e l a R u s s i a n o n s e m b r a v o l e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a - è s t a t o c o n v o c a t o d a M a c r o n n e l l ' a m b i t o d e g l i s f o r z i i n t e r n a z i o n a l i i n c o r s o p e r p o r r e f i n e a l l a g u e r r a t r a M o s c a e K i e v . A l m e e t i n g , t u t t a v i a , n o n p a r t e c i p e r à D o n a l d T r u m p . S e c o n d o A x i o s , i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i s t a r e b b e v a l u t a n d o l a p o s s i b i l i t à d i r i t i r a r s i d a g l i s f o r z i d i p l o m a t i c i f i n c h é u n a o e n t r a m b e l e p a r t i n o n d i m o s t r e r a n n o q u e l l a c h e u n a f o n t e d e l l a C a s a B i a n c a h a d e s c r i t t o c o m e u n a m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à . N o n o s t a n t e m e s i d i s f o r z i d i p l o m a t i c i g u i d a t i d a g l i S t a t i U n i t i , T r u m p n o n h a p r e s o m i s u r e c o n c r e t e p e r f a r e p r e s s i o n e s u M o s c a a f f i n c h é c e s s i i c o m b a t t i m e n t i , m e n t r e l a s u a a m m i n i s t r a z i o n e h a s o s p e s o i n p i ù o c c a s i o n i g l i a i u t i m i l i t a r i e l a c o n d i v i s i o n e d i i n f o r m a z i o n i d i i n t e l l i g e n c e c o n l ' U c r a i n a . N o n o s t a n t e g l i i n c o n t r i d i T r u m p c o n P u t i n i n A l a s k a i l 1 5 a g o s t o e c o n Z e l e n s k y e i l e a d e r e u r o p e i i l 1 8 a g o s t o , s e m b r a n o e s s e r c i s t a t i p o c h i p r o g r e s s i v e r s o l a f i n e d e l l e o s t i l i t à o u n i n c o n t r o d i p e r s o n a t r a Z e l e n s k y e P u t i n . A l t r i l e a d e r e u r o p e i c h e h a n n o p a r t e c i p a t o a l v e r t i c e d i W a s h i n g t o n c o n T r u m p , t r a c u i i l c a n c e l l i e r e t e d e s c o F r i e d r i c h M e r z , i l p r i m o m i n i s t r o b r i t a n n i c o K e i r S t a r m e r , i l s e g r e t a r i o g e n e r a l e d e l l a N a t o M a r k R u t t e e l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a U r s u l a v o n d e r L e y e n , s i i n c o n t r e r a n n o n u o v a m e n t e d o m a n i a P a r i g i , r i p o r t a i l F i n a n c i a l T i m e s . 