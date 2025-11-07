M o s c a , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L a l e a l t à i n c r o l l a b i l e e l ' e n t u s i a s m o m i l i t a n t e p e r l a g u e r r a i n U c r a i n a h a r i c o m p e n s a t o p e r a n n i c o n d e n a r o , s t a t u s e i n f l u e n z a l ' e n t o r u r a g e d i V l a d i m i r P u t i n . M a s e p r i m a i f e d e l i s s i m i d e l p r e s i d e n t e r u s s o p r o s p e r a v a n o , o r a u n d e s t i n o b e f f a r d o s e m b r a a b b a t t e r s i a n c h e s u d i l o r o . D o p o a v e r p r e s o d i m i r a g l i o p p o s i t o r i , a d e s s o i l s i s t e m a d e l l o z a r s i a b b a t t e a n c h e s u c h i g l i è p i ù v i c i n o , r i v e l a n d o l a s u a v e r a f a c c i a : l ' a l t r e t t a n t o s c o n t a t a r e g o l a s e c o n d o c u i , i n u n r e g i m e a u t o c r a t i c o , u n s o l o u o m o - e n e s s u n r i v a l e - p u ò e s s e r c o n t e m p l a t o a l c o m a n d o . I l G u a r d i a n f a l ' e s e m p i o d i t r e p e r s o n a l i t à d i s p i c c o f i l o - C r e m l i n o : u n o p i n i o n i s t a e a n a l i s t a c h e h a a c c l a m a t o P u t i n c o m e u n o d e i g r a n d i u o m i n i d e l l a s t o r i a i n o g n i a p p a r i z i o n i s u i m e d i a s t r a n i e r i ; u n b l o g g e r m i l i t a r e , z e l a n t e r a c c o g l i t o r e d i f o n d i p e r l e t r u p p e r u s s e e p r o m o t o r e d i u n a r e t o r i c a a p e r t a m e n t e g e n o c i d a s u l l ' U c r a i n a ; u n a v o l o n t a r i a d e l l ' e s e r c i t o n a t a i n U c r a i n a e c o m m e n t a t r i c e d e l l a r e t e s t a t a l e R T , c h e l a m e n t a c h e l a R u s s i a n o n a b b i a l a n c i a t o p r i m a l a s u a i n v a s i o n e s u v a s t a s c a l a c o n t r o K i e v . E b b e n e , c h e f i n e h a n n o f a t t o ? T u t t i e t r e , i n s i e m e a d a l t r e f i g u r e a p e r t a m e n t e f i l o p u t i n i a n e , s i s o n o r i t r o v a t i u l t i m a m e n t e n e l m i r i n o d e l l o s t e s s o S t a t o c h e u n t e m p o e l o g i a v a n o , c h e h a r i v o l t o l a s u a m a c c h i n a r e p r e s s i v a v e r s o d i l o r o . S e r g e i M a r k o v e R o m a n A l y o k h i n , r i s p e t t i v a m e n t e a n a l i s t a p o l i t i c o e b l o g g e r m i l i t a r e , s o n o s t a t i e n t r a m b i d e f i n i t i " a g e n t i s t r a n i e r i " , u n ' e t i c h e t t a p r e c e d e n t e m e n t e u t i l i z z a t a c o n t r o l e v o c i a n t i - P u t i n . T a t y a n a M o n t y a n , c o m m e n t a t r i c e d i o r i g i n e u c r a i n a , è s t a t a l a s c o r s a s e t t i m a n a d e f i n i t a " t e r r o r i s t a e d e s t r e m i s t a " , u n ' e t i c h e t t a s o l i t a m e n t e a p p l i c a t a a c o l o r o c h e i l C r e m l i n o c o n s i d e r a i s u o i n e m i c i p i ù p e r i c o l o s i , t r a c u i i m e m b r i d e l l a s q u a d r a d e l d e f u n t o A l e x e i N a v a l n y . N e l c o m p l e s s o , a f f e r m a n o g l i a n a l i s t i , i c a s i i n d i c a n o u n a n u o v a t e n d e n z a : u n ' e p u r a z i o n e n o n s o l o d e i d i s s i d e n t i , m a a n c h e d e g l i s t e s s i s o s t e n i t o r i d e l r e g i m e . " P r i m a h a n n o a t t a c c a t o l e v o c i c o n t r a r i e a l l a g u e r r a . O r a n o n n e s o n o r i m a s t e p i ù e l a m a c c h i n a r e p r e s s i v a n o n p u ò e s s e r e f e r m a t a " , h a d e t t o l a p o l i t o l o g a r u s s a E k a t e r i n a S c h u l m a n n , c i t a t a d a l G u a r d i a n . M o s c a n o n h a f o r n i t o a l c u n a s p i e g a z i o n e u f f i c i a l e p e r l e m i s u r e r e p r e s s i v e e , a p r i m a v i s t a , o g n i c a s o s e m b r a e s s e r e s t a t o i n n e s c a t o i n m o d o d i v e r s o . S i r i t i e n e c h e M a r k o v , n o t o p e r i s u o i l e g a m i c o n l e é l i t e p o l i t i c h e d e l l ' A z e r b a i j a n , s i a c a d u t o i n d i s g r a z i a d o p o i l d r a m m a t i c o d e t e r i o r a m e n t o d e i r a p p o r t i t r a M o s c a e B a k u . A l y o k h i n è s t a t o a c c u s a t o d i a v e r u t i l i z z a t o i n m o d o i m p r o p r i o i f o n d i r a c c o l t i p e r l e t r u p p e r u s s e d o p o a v e r o s t e n t a t o s u i s o c i a l m e d i a u n a n u o v a a u t o s p o r t i v a e u n c o s t o s o o r o l o g i o . A n c h e l a M o n t y a n è s t a t a o g g e t t o d i i n d a g i n i p e r a p p r o p r i a z i o n e i n d e b i t a d i f o n d i r a c c o l t i p e r i l f r o n t e . D i e t r o q u e s t e a p p a r e n t i r a g i o n i , a f f e r m a n o g l i o s s e r v a t o r i , s i n a s c o n d e u n a f r a t t u r a p i ù p r o f o n d a . S e c o n d o l a S c h u l m a n n e s i s t e r e b b e u n a l o t t a t r a d u e c a m p i r i v a l i : i v e t e r a n i d e l l a p r o p a g a n d a s t r e t t a m e n t e l e g a t i a l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a e a l C r e m l i n o , n o t i c o m e " l e a l i s t i " , e i l v a s t o m o v i m e n t o p o p o l a r e d i s o s t e n i t o r i u l t r a n a z i o n a l i s t i d e l l a g u e r r a , n o t i c o m e " m i l i t a r i s t i " o " Z - b l o g g e r " , d a l l a l e t t e r a c h e è d i v e n t a t a i l s i m b o l o d e l l ' i n v a s i o n e . C o m p o s t a d a c e n t i n a i a d i b l o g g e r d i s p i c c o e a t t i v i s t i v o l o n t a r i , h a r a c c o l t o f o n d i , a c q u i s t a t o d r o n i e v e i c o l i e c o n s e g n a t o r i f o r n i m e n t i d i r e t t a m e n t e i n p r i m a l i n e a . H a p r e s o f o r m a c o m e r e t e s u b i t o d o p o l ' i n v a s i o n e s u v a s t a s c a l a d e l l ' U c r a i n a d a p a r t e d i P u t i n n e l 2 0 2 2 , q u a n d o è d i v e n t a t o c h i a r o c h e l ' e s e r c i t o s p e s s o n o n r i u s c i v a a f o r n i r e n e m m e n o l e a t t r e z z a t u r e e i l s u p p o r t o p i ù b a s i l a r i . I " m i l i t a r i s t i " p i ù i n t r a n s i g e n t i h a n n o t a l v o l t a c r i t i c a t o a p e r t a m e n t e i l m o d o i n c u i v i e n e c o n d o t t a l a g u e r r a e l a l o r o r e l a t i v a i n d i p e n d e n z a d a l l o S t a t o h a p o r t a t o M o s c a a d a p p o g g i a r e g l i a t t a c c h i c o n t r o d i l o r o . " L e a u t o c r a z i e t e m o n o q u a l s i a s i t i p o d i m o b i l i t a z i o n e c i v i c a " , h a d e t t o l a S c h u l m a n n . " Q u a l s i a s i m o v i m e n t o a u t e n t i c o , i n c l u s o q u e l l o a f a v o r e d e l l a g u e r r a , è p e r c e p i t o c o m e o s t r u z i o n i s t i c o e p o t e n z i a l m e n t e p e r i c o l o s o " . C o n m i l i a r d i d i r u b l i d e s t i n a t i a l l a g u e r r a i n U c r a i n a , i l d e n a r o è d i v e n t a t o u n a l t r o p u n t o d i c o n t e s a . " I n s o s t a n z a , i l l o r o c o n f l i t t o è u n a b a t t a g l i a p e r l e r i s o r s e " , h a a f f e r m a t o I v a n P h i l i p p o v , r i c e r c a t o r e e s c r i t t o r e r u s s o s p e c i a l i z z a t o n e l m o v i m e n t o p r o - g u e r r a d e l P a e s e . H a c i t a t o V l a d i m i r S o l o v y o v , u n p o t e n t e p r o p a g a n d i s t a t e l e v i s i v o e v o l t o p u b b l i c o d e l c a m p o " l e a l i s t a " c o n s t r e t t i l e g a m i c o n i l M i n i s t e r o d e l l a D i f e s a , a v e s s e g u i d a t o g l i s f o r z i p e r e p u r a r e i b l o g g e r e i v o l o n t a r i p r o - g u e r r a , a q u a n t o p a r e i r r i t a t o d a l f a t t o c h e m o l t i d i l o r o a v e s s e r o r a c c o l t o p i ù f o n d i p e r i l f r o n t e d i q u a n t i n e a v e s s e r a c c o l t i l a s u a s t e s s a o r g a n i z z a z i o n e b e n e f i c a a p p r o v a t a d a l l o S t a t o .