K i e v , 2 0 n o v . ( A d n k r o n o s ) - O l t r e 4 0 0 . 0 0 0 p e r s o n e s o n o r i m a s t e s e n z a e l e t t r i c i t à i n U c r a i n a , d o p o l ' u l t i m o a t t a c c o r u s s o s u l a r g a s c a l a a l l e r e g i o n i o c c i d e n t a l i d e l P a e s e . L o s c r i v e i l G u a r d i a n , c i t a n d o f u n z i o n a r i d e l s e t t o r e e n e r g e t i c o c h e h a n n o r i f e r i t o a l l a R e u t e r s c h e i r a i d h a n n o p o r t a t o a l l a d i m i n u z i o n e d e l l a p r o d u z i o n e d i e n e r g i a e l e t t r i c a n e l l e c e n t r a l i n u c l e a r i u c r a i n e . L ' U c r a i n a g e n e r a p i ù d e l l a m e t à d e l l a s u a e l e t t r i c i t à d a t r e c e n t r a l i n u c l e a r i , m a i d a n n i a l l e l i n e e e l e t t r i c h e e a i t r a s f o r m a t o r i h a n n o c o s t r e t t o l e c e n t r a l i a r i d u r r e l a l o r o p r o d u z i o n e , h a d i c h i a r a t o a l l ' a g e n z i a d i s t a m p a b r i t a n n i c a u n r a p p r e s e n t a n t e d e l l a s o c i e t à n a z i o n a l e p e r l ' e n e r g i a n u c l e a r e E n e r g o a t o m .