L u b i a n a , 1 0 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " D a l l ' U c r a i n a g i u n g o n o s e g n a l i t u t t ' a l t r o c h e r a s s i c u r a n t i , a l l a r m a n t i s e m p r e d i p i ù . D i f r o n t e a i t e n t a t i v i d i d i a l o g o p e r n e g o z i a r e , p e r g i u n g e r e a d u n c e s s a t e i l f u o c o e n e g o z i a r e u n a p a c e g i u s t a , d u r a t u r a e d e f i n i t i v a , s i v e d o n o b o m b a r d a m e n t i q u o t i d i a n i , d i u r n i e n o t t u r n i , s u l l a p o p o l a z i o n i c i v i l e u c r a i n a . A n c h e l e d i c h i a r a z i o n i f r e q u e n t i , a n c h e o d i e r n e , c h e v e n g o n o d a l C r e m l i n o , m i n a c c i o s e n e i c o n f r o n t i d e i P a e s i e u r o p e i , s o n o u n e l e m e n t o c h e i n d u c e a l l ' a l l a r m e " . L o h a a f f e r m a t o a L u b i a n a i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , n e l l a c o n f e r e n z a s t a m p a a l t e r m i n e d e l l ' i n c o n t r o c o n l ' o m o l o g a s l o v e n a N a t a s a P i r c M u s a r .