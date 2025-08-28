K i e v , 2 8 a g o . ( A d n k r o n o s ) - K i e v d i n u o v o n e l m i r i n o d e l l a R u s s i a . S e c o n d o i l p r e s i d e n t e d e l l ' U c r a i n a , V o l o d y m y r Z e l e n s k y c i s a r e b b e r o a l m e n o 8 m o r t i . I l K y i v I n d e p e n d e n t p a r l a a n c h e d i 4 5 f e r i t i ( t r a c u i b a m b i n i ) i n s e g u i t o a l l ' a t t a c c o c o n t r o l a c a p i t a l e u c r a i n a e s e g n a l a d a n n i i n a b i t a z i o n i , u f f i c i e s c u o l e n e l l a c i t t à . S e c o n d o l ' A e o r n a u t i c a m i l i t a r e u c r a i n a l a R u s s i a h a f a t t o p a r t i r e 5 9 8 d r o n i e h a l a n c i a t o 3 1 m i s s i l i b a l i s t i c i c o n t r o l ' U c r a i n a . A b b a t t u t i , r i f e r i s c o n o , 5 6 3 d r o n i e 2 6 m i s s i l i . S e c o n d o i l c a p o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e m i l i t a r e d e l l a c i t t à , T y m u r T k a c h e n k o , l a c a p i t a l e è f i n i t a n e l m i r i n o d i u n a t t a c c o c o n d r o n i S h a h e d , d r o n i e s c a , m i s s i l i d a c r o c i e r a e m i s s i l i K i n z h a l c h e h a n n o p r o v o c a t o d a n n i i n o l t r e 2 0 z o n e d e l l a c i t t à . N e l d i s t r e t t o d i D a r n y t s k y i è c r o l l a t o u n e d i f i c i o r e s i d e n z i a l e d i c i n q u e p i a n i e u n a l t r o d i 1 6 r i s u l t a d a n n e g g i a t o , c o m e u n ' a l t r a a b i t a z i o n e e u n a s i l o . N e l l a z o n a d i D n i p r o v s k y i s o n o s t a t i s e g n a l a t i i n c e n d i , c o s ì c o m e i n q u e l l e d i S h e v c h e n k i v s k y i e S o l o m y a n s k y i . N o t i z i e d i d a n n i a n c h e d a i d i s t r e t t i d i H o l o s i i v s k y i , O b o l o n s k y i e D e s n i a n s k y i . S t a n d o a l l a r i c o s t r u z i o n e d e l K y i v I n d e p e n d e n t , l e p r i m e e s p l o s i o n i a K i e v s o n o s t a t e a v v e r t i t e i n t o r n o a l l e 2 1 . 3 0 d i i e r i s e r a q u a n d o i l s i n d a c o , V i t a l i K l i t s c h k o , h a c o n f e r m a t o c h e e r a e n t r a t a i n a z i o n e l a d i f e s a a e r e a . P o i è t o r n a t a i n a z i o n e i n t o r n o a l l a m e z z a n o t t e , h a r i f e r i t o T k a c h e n k o , p e r u n g r u p p o d i d r o n i r i l e v a t i i n a v v i c i n a m e n t o a K i e v . A l t r e e s p l o s i o n i s o n o s t a t e s e g n a l a t e i n t o r n o a l l e 3 d i o g g i e T k a c h e n k o h a d e n u n c i a t o u n a t t a c c o " m a s s i c c i o " c o n m i s s i l i b a l i s t i c i , s e n z a r i s p a r m i a r e a c c u s e a l l a R u s s i a . P o i a n c o r a , è l a r i c o s t r u z i o n e d e l K y i v I n d e p e n d e n t , K i e v , c o m e a l t r e r e g i o n i u c r a i n e , è f i n i t a n e l m i r i n o d i u n ' a l t r a o n d a t a d i m i s s i l i d a c r o c i e r a i n t o r n o a l l e 5 . 3 0 e n u o v e e s p l o s i o n i s o n o s t a t e a v v e r t i t e q u a n d o i s o c c o r r i t o r i e r a n o a l l a v o r o . I l m i n i s t r o d e g l i I n t e r n i , I h o r K l y m e n k o , h a c o n f e r m a t o c h e s o n o s t a t i m o b i l i t a t i c i r c a 5 0 0 s o c c o r r i t o r i e a l t r i m i l l e o p e r a t o r i p e r r i s p o n d e r e a l l ' e m e r g e n z a s c a t t a t a d o p o l ' a t t a c c o . " I n q u e s t o m o m e n t o a K i e v , d o p o u n a t t a c c o r u s s o , i s o c c o r r i t o r i l a v o r a n o t r a l e m a c e r i e d i u n n o r m a l e e d i f i c i o r e s i d e n z i a l e - s i l e g g e i n u n p o s t s u X d i Z e l e n s k y - U n a l t r o m a s s i c c i o a t t a c c o c o n t r o l e n o s t r e c i t t à e c o m u n i t à . A n c o r a u c c i s i o n i . T r a g i c a m e n t e è s t a t a c o n f e r m a t a l a m o r t e d i a l m e n o o t t o p e r s o n e . U n a è u n b a m b i n o " . " P o t r e b b e r o e s s e r c i a n c o r a p e r s o n e s o t t o l e m a c e r i e - p r o s e g u e n e l p o s t c o n l e c o n d o g l i a n z e a l l e f a m i g l i e d e l l e v i t t i m e - D e c i n e d i p e r s o n e s o n o f e r i t e " . " Q u e s t i m i s s i l i e d r o n i d ' a t t a c c o r u s s i o g g i s o n o u n a r i s p o s t a c h i a r a a t u t t i c o l o r o n e l m o n d o c h e , p e r s e t t i m a n e e m e s i , h a n n o s p i n t o p e r u n c e s s a t e i l f u o c o e l a d i p l o m a z i a v e r a " , s c r i v e a n c o r a Z e l e n s k y . " L a R u s s i a s c e g l i e i m i s s i l i b a l i s t i c i i n v e c e d e l t a v o l o d e i n e g o z i a t i - i n c a l z a - S c e g l i e d i c o n t i n u a r e a u c c i d e r e i n v e c e d i p o r r e f i n e a l l a g u e r r a . E q u e s t o s i g n i f i c a c h e l a R u s s i a n o n t e m e c o n s e g u e n z e . L a R u s s i a a p p r o f i t t a a n c o r a d e l f a t t o c h e a l m e n o p a r t e d e l m o n d o c h i u d e g l i o c c h i d i f r o n t e a l l ' u c c i s i o n e d i b a m b i n i e c e r c a s c u s e p e r P u t i n " . I l p r e s i d e n t e u c r a i n o f a p o i e s p l i c i t a m e n t e r i f e r i m e n t o a C i n a e U n g h e r i a : " C i a s p e t t i a m o u n a r e a z i o n e d a p a r t e d e l l a C i n a a q u a n t o s t a a c c a d e n d o . L a C i n a h a r i p e t u t a m e n t e c h i e s t o d i n o n a l l a r g a r e l a g u e r r a e h a p i ù v o l t e c h i e s t o u n c e s s a t e i l f u o c o . Q u e s t o n o n a c c a d e a c a u s a d e l l a R u s s i a - s i l e g g e n e l p o s t - C i a s p e t t i a m o u n a r e a z i o n e d a p a r t e d e l l ' U n g h e r i a . L a m o r t e d e i b a m b i n i d o v r e b b e s u s c i t a r e e m o z i o n i m o l t o p i ù f o r t i d i q u a l s i a s i a l t r a c o s a . C i a s p e t t i a m o u n a r i s p o s t a d a t u t t i c o l o r o c h e n e l m o n d o h a n n o c h i e s t o l a p a c e m a c h e o r a , s e m p r e p i ù s p e s s o , r e s t a n o i n s i l e n z i o i n v e c e d i p r e n d e r e p o s i z i o n i " . E i n c a l z a : " E ' d e c i s a m e n t e t e m p o p e r n u o v e , p i ù d u r e s a n z i o n i c o n t r o l a R u s s i a p e r t u t t o q u e l l o c h e s t a f a c e n d o " . " T u t t e l e d e a d l i n e s o n o g i à s t a t e s u p e r a t e , d i s t r u t t e d e c i n e d i o c c a s i o n i p e r l a d i p l o m a z i a . L a R u s s i a d e v e s e n t i r s i r e s p o n s a b i l e p e r o g n i a t t a c c o , p e r o g n i g i o r n o d i q u e s t a g u e r r a " , c o n c l u d e .