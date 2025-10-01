P a r i g i , 1 o t t . ( A d n k r o n o s / A f p ) - L a F r a n c i a s t a i n d a g a n d o s u u n a p e t r o l i e r a s o s p e t t a t a d i f a r p a r t e d e l l a " f l o t t a o m b r a " c l a n d e s t i n a r u s s a p e r " g r a v i r e a t i " . L o h a d i c h i a r a t o i l p r e s i d e n t e E m m a n u e l M a c r o n , s e n z a p e r ò c o n f e r m a r e l e s e g n a l a z i o n i d i u n c o l l e g a m e n t o c o n m i s t e r i o s i v o l i d i d r o n i i n D a n i m a r c a . " L ' e q u i p a g g i o h a c o m m e s s o r e a t i m o l t o g r a v i , c h e g i u s t i f i c a n o l ' a t t u a l e p r o c e d u r a g i u d i z i a r i a " , h a d i c h i a r a t o M a c r o n a i g i o r n a l i s t i d u r a n t e i l v e r t i c e d e i l e a d e r d e l l ' U e a C o p e n a g h e n . " R e s t e r ò m o l t o c a u t o " , h a a f f e r m a t o q u a n d o g l i è s t a t o c h i e s t o d i u n p o s s i b i l e c o l l e g a m e n t o t r a l a n a v e e i v o l i d e i d r o n i s u l l a D a n i m a r c a , s o t t o l i n e a n d o c h e l ' o p e r a z i o n e h a e v i d e n z i a t o l ' i m p o r t a n z a d e g l i s f o r z i e u r o p e i p e r f e r m a r e l a " f l o t t a o m b r a " d i i m b a r c a z i o n i c h e a i u t a l a R u s s i a a e l u d e r e l e s a n z i o n i o c c i d e n t a l i .