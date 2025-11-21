Roma, 21 nov. (Adnkronos) - “E’ necessario continuare ad aiutare l'Ucraina a difendersi dall’aggressione russa, anche dotandola di strumenti adeguati, e contemporaneamente lavorare per arrivare una soluzione diplomatica che porti ad una pace giusta, non a una resa. E per essere giusta la pace deve vedere Kiev protagonista ed il coinvolgimento dell’Unione Europea”. Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.
Ucraina: Lupi (Nm), 'sostegno a Kiev e coinvolgimento Ue per pace giusta'
21 novembre, 2025 • 14:40