Roma, 21 nov. (Adnkronos) - E necessario continuare ad aiutare l'Ucraina a difendersi dallaggressione russa, anche dotandola di strumenti adeguati, e contemporaneamente lavorare per arrivare una soluzione diplomatica che porti ad una pace giusta, non a una resa. E per essere giusta la pace deve vedere Kiev protagonista ed il coinvolgimento dellUnione Europea. Così il presidente di Noi Moderati Maurizio Lupi.