R o m a , 2 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - “ E ’ n e c e s s a r i o c o n t i n u a r e a d a i u t a r e l ' U c r a i n a a d i f e n d e r s i d a l l ’ a g g r e s s i o n e r u s s a , a n c h e d o t a n d o l a d i s t r u m e n t i a d e g u a t i , e c o n t e m p o r a n e a m e n t e l a v o r a r e p e r a r r i v a r e u n a s o l u z i o n e d i p l o m a t i c a c h e p o r t i a d u n a p a c e g i u s t a , n o n a u n a r e s a . E p e r e s s e r e g i u s t a l a p a c e d e v e v e d e r e K i e v p r o t a g o n i s t a e d i l c o i n v o l g i m e n t o d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a ” . C o s ì i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i .