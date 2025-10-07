R i g a , 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a L e t t o n i a h a e s t e s o l e r e s t r i z i o n i d e l l o s p a z i o a e r e o n o t t u r n o l u n g o i c o n f i n i c o n R u s s i a e B i e l o r u s s i a . L o h a r i f e r i t o i l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a d e l P a e s e . R i g a a v e v a c h i u s o c o m p l e t a m e n t e i l p r o p r i o s p a z i o a e r e o l u n g o i c o n f i n i c o n R u s s i a e B i e l o r u s s i a t r a l ' 1 1 e i l 1 8 s e t t e m b r e , a s e g u i t o d i u n a s e r i e d i i n c i d e n t i c h e r i g u a r d a v a n o l a s i c u r e z z a r e g i o n a l e . D a l 1 8 s e t t e m b r e , l e r e s t r i z i o n i s o n o i n v i g o r e d u r a n t e l e o r e n o t t u r n e e r i m a r r a n n o i n v i g o r e , t r a l e 2 0 e l e 7 . I l m i n i s t e r o n o n h a s p e c i f i c a t o q u a n d o l a m i s u r a v e r r à r e v o c a t a , a f f e r m a n d o c h e r i m a r r à i n v i g o r e " f i n o a q u a n d o n o n s a r a n n o p r e s e u l t e r i o r i d e c i s i o n i " . I l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a l e t t o n e h a a f f e r m a t o c h e l a d e c i s i o n e è s t a t a p r e s a " a l l a l u c e d e l l e r e c e n t i v i o l a z i o n i d e l l o s p a z i o a e r e o i n a l t r i p a e s i d e l l a N a t o " . I l m i n i s t r o d e l l a D i f e s a l e t t o n e A n d r i s S p r u d s h a a g g i u n t o c h e l e r e s t r i z i o n i s o n o l e g a t e a l l a p i a n i f i c a z i o n e d e l l a m i s s i o n e E a s t e r n S e n t r y d e l l a N a t o e a l c o o r d i n a m e n t o c o n g l i a l t r i S t a t i b a l t i c i . S e c o n d o i l m i n i s t e r o , n o n e s i s t e u n a m i n a c c i a m i l i t a r e d i r e t t a p e r l a L e t t o n i a , m a l e s u e f o r z e a r m a t e r e s t a n o i n s t a t o d i m a s s i m a a l l e r t a i n v i s t a d e l l e e s e r c i t a z i o n i m i l i t a r i c o n g i u n t e d e l l a N a t o i n i z i a t e a l l ' i n i z i o d i s e t t e m b r e e c h e d o v r e b b e r o c o n c l u d e r s i l ' 8 o t t o b r e .