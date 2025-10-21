R o m a , 2 1 o t t ( A d n k r o n o s ) - " L e t a t t i c h e d i l a t o r i e d e l l a R u s s i a h a n n o d i m o s t r a t o p i ù v o l t e c h e l ' U c r a i n a è l ' u n i c a p a r t e c h e v u o l e s e r i a m e n t e l a p a c e . P o s s i a m o t u t t i v e d e r e c h e P u t i n c o n t i n u a a s c e g l i e r e l a v i o l e n z a e l a d i s t r u z i o n e " . E ' q u a n t o s i l e g g e n e l l a d i c h i a r a z i o n e c o n g i u n t a s u l l a p a c e i n U c r a i n a d e l p r e s i d e n t e u c r a i n o V o l o d y m y r Z e l e n s k y y , d e l p r i m o m i n i s t r o i n g l e s e K e i r S t a r m e r , d e l c a n c e l l i e r e t e d e s c o F r i e d r i c h M e r z , d e l p r e s i d e n t e f r a n c e s e E m m a n u e l M a c r o n , d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i , d e l p r i m o m i n i s t r o p o l a c c o D o n a l d T u s k , d e l l a p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e U e U r s u l a v o n d e r L e y e n , d e l p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o U e A n t o n i o C o s t a , d e l p r i m o m i n i s t r o d e l l a N o r v e g i a J o n a s S t ø r e , d e l p r e s i d e n t e d e l l a F i n l a n d i a A l e x a n d e r S t u b b e d e l p r i m o m i n i s t r o d a n e s e M a t t e F r e d e r i k s e n . " P e r t a n t o , s i a m o c h i a r i s u l f a t t o c h e l ' U c r a i n a d e v e e s s e r e n e l l a p o s i z i o n e p i ù f o r t e p o s s i b i l e , p r i m a , d u r a n t e e d o p o q u a l s i a s i c e s s a t e i l f u o c o . D o b b i a m o a u m e n t a r e l a p r e s s i o n e s u l l ' e c o n o m i a r u s s a e s u l l a s u a i n d u s t r i a d e l l a d i f e s a , f i n c h é P u t i n n o n s a r à p r o n t o a c o n c l u d e r e l a p a c e . S t i a m o s v i l u p p a n d o m i s u r e p e r u t i l i z z a r e l ' i n t e r o v a l o r e d e i b e n i s o v r a n i i m m o b i l i z z a t i d e l l a R u s s i a , i n m o d o c h e l ' U c r a i n a d i s p o n g a d e l l e r i s o r s e d i c u i h a b i s o g n o " , a g g i u n g o n o i l e a d e r .