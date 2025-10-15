M o s c a , 1 5 o t t . ( A d n k r o n o s ) - L a d e c i s i o n e d i f o r n i r e m i s s i l i T o m a h a w k a K i e v c a u s e r à e n o r m i d a n n i a l l e r e l a z i o n i t r a M o s c a e W a s h i n g t o n . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i r u s s o S e r g e j L a v r o v i n u n ' i n t e r v i s t a a l q u o t i d i a n o e c o n o m i c o K o m m e r s a n t . " S ì , c i s o n o s t a t e d i c h i a r a z i o n i s u i T o m a h a w k , m a i n q u e s t a s e r i e d i d i c h i a r a z i o n i s u l l e p o t e n z i a l i f o r n i t u r e d i T o m a h a w k i l p r e s i d e n t e D o n a l d T r u m p h a m e n z i o n a t o , t r a g l i a l t r i c o m m e n t i , c h e n o n v u o l e a l c u n a e s c a l a t i o n . H a a m m e s s o c h e s i t r a t t e r e b b e d i u n ' e s c a l a t i o n , p e r d i p i ù m o l t o g r a v e . I n q u e s t o c a s o , l ' U c r a i n a n o n a v r à p i ù n u l l a a c h e f a r e c o n q u e s t o . Q u e s t o c a u s e r à s e m p l i c e m e n t e u n d a n n o c o l o s s a l e a l l e p r o s p e t t i v e d i n o r m a l i z z a z i o n e d e l l e r e l a z i o n i t r a R u s s i a e S t a t i U n i t i e a g l i s f o r z i p e r u s c i r e d a l c o m p l e t o v i c o l o c i e c o i n c u i q u e s t e r e l a z i o n i s o n o s t a t e s p i n t e d a l l ' a m m i n i s t r a z i o n e d i J o e B i d e n " , h a d i c h i a r a t o L a v r o v . T r u m p h a r i p e t u t a m e n t e s o t t o l i n e a t o c h e q u e s t a è l a g u e r r a d i B i d e n , m e n t r e l u i v u o l e r i s o l v e r e i l c o n f l i t t o i n U c r a i n a , h a a g g i u n t o i l m i n i s t r o . " I n p r i m o l u o g o , p e r c h é n o n g l i p i a c e c h e l e p e r s o n e v e n g a n o u c c i s e . Q u e s t o è c o m p r e n s i b i l e . I n s e c o n d o l u o g o , p e r c h é q u e s t a g u e r r a c h e h a e r e d i t a t o c o m e u n ' e r e d i t à i n d e s i d e r a t a , q u e s t a g u e r r a a r t i f i c i a l m e n t e m e s s a a l p r i m o p o s t o n e l l ' a g e n d a i n t e r n a z i o n a l e d a i f u n z i o n a r i d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e B i d e n e d a i l o r o a d u l a t o r i e u r o p e i , è u n o s t a c o l o . E c c o p e r c h é s e n e o c c u p a , p e r s a l v a r e v i t e u m a n e e p e r c r e a r e o p p o r t u n i t à d i p i e n a c o o p e r a z i o n e c o n l a R u s s i a . U n ' a l t r a c o s a è c o m p r e n s i b i l e , l a l o t t a p e r l a p a c e e p e r l e v i t e u m a n e è u n c o m p i t o n o b i l e " .