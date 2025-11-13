M o s c a , 1 3 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " M o s c a r e s t a i m p e g n a t a a o r g a n i z z a r e u n v e r t i c e r u s s o - a m e r i c a n o a B u d a p e s t " . L o h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i r u s s o S e r g e j L a v r o v " i n u n ' i n t e r v i s t a a l q u o t i d i a n o i t a l i a n o C o r r i e r e d e l l a S e r a c h e - s c r i v e l a T a s s - i l g i o r n a l e i t a l i a n o h a r i f i u t a t o d i p u b b l i c a r e " . I l d i p l o m a t i c o r u s s o - a f f e r m a l ' a g e n z i a - h a o s s e r v a t o c h e i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p h a r i c e v u t o " r a p p o r t i d i e t r o l e q u i n t e " , d o p o d i c h é i l v e r t i c e è s t a t o a n n u l l a t o . P e r q u a n t o r i g u a r d a l ' E u r o p a , L a v r o v h a a f f e r m a t o c h e l a R u s s i a s a r à a p e r t a a l d i a l o g o u n a v o l t a t e r m i n a t a l a s u a " f r e n e s i a r u s s o f o b a " . M e n t r e p e r q u a n t o r i g u a r d a l ' I t a l i a , " s i è u n i t a c o n s o r p r e n d e n t e f a c i l i t à a l l a c a m p a g n a a g g r e s s i v a c o n t r o l a R u s s i a " . N e l l ' i n t e r v i s t a a l C o r r i e r e d e l l a S e r a , s e c o n d o l a T a s s , L a v r o v h a a f f e r m a t o c h e M o s c a è a n c o r a d i s p o s t a a t e n e r e u n v e r t i c e r u s s o - a m e r i c a n o a B u d a p e s t , a c o n d i z i o n e c h e s i b a s i r e a l m e n t e s u i r i s u l t a t i d e i c o l l o q u i i n A l a s k a . L a d a t a d e l l ' i n c o n t r o n o n è a n c o r a s t a t a f i s s a t a , m a i d u e P a e s i r i m a n g o n o i n c o n t a t t o . T r u m p h a r i c e v u t o r e s o c o n t i " d i e t r o l e q u i n t e " , i n s e g u i t o a i q u a l i h a r i n v i a t o o a n n u l l a t o i l v e r t i c e d i B u d a p e s t . L e i n f o r m a z i o n i s u l l a " r i l u t t a n z a a n e g o z i a r e " d e l l a R u s s i a o s u u n " c o l l a s s o " d e g l i a c c o r d i r a g g i u n t i a d A n c h o r a g e s o n o f a l s e . A l l o s t e s s o t e m p o - a v r e b b e d e t t o a n c o r a L a v r o v - M o s c a s i a s p e t t a c h e W a s h i n g t o n s i a s t e n g a d a d e c i s i o n i c h e p o s s a n o a g g r a v a r e i l c o n f l i t t o i n U c r a i n a . L ' o b i e t t i v o p r i n c i p a l e d e l l e c a p i t a l i e u r o p e e è i n d e b o l i r e l a p o s i z i o n e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p , c h e " s i è a l u n g o b a t t u t a p e r i l d i a l o g o , h a c e r c a t o d i c o m p r e n d e r e l a p o s i z i o n e d e l l a p a r t e r u s s a e h a d i m o s t r a t o i m p e g n o n e l t r o v a r e u n a s o l u z i o n e p a c i f i c a e s o s t e n i b i l e " . " L ' E u r o p a s t a o s t a c o l a n d o t u t t i g l i s f o r z i d i p a c e r i g u a r d a n t i i l ​ ​ c o n f l i t t o i n U c r a i n a e r i f i u t a a s u a v o l t a c o n t a t t i d i r e t t i c o n l a R u s s i a . A l l o s t e s s o t e m p o , l e c a p i t a l i e u r o p e e c o n t i n u a n o a i m p o r r e n u o v e s a n z i o n i c h e ' s i r i t o r c o n o c o n t r o l e l o r o e c o n o m i e ' e s i p r e p a r a n o a p e r t a m e n t e a ' u n a n u o v a g r a n d e g u e r r a e u r o p e a c o n t r o l a R u s s i a ' " . " L a c o s i d d e t t a c o a l i z i o n e d e i v o l e n t e r o s i v u o l e s o l o u n a c o s a - a f f e r m a i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i r u s s o - c o n t i n u a r e l e o s t i l i t à i n U c r a i n a i l p i ù a l u n g o p o s s i b i l e , ' f i n o a l l ' u l t i m o u c r a i n o ' . ' N o n h a n n o a l t r i m e z z i p e r d i s t o g l i e r e l ' a t t e n z i o n e d e g l i e l e t t o r i d a l p e g g i o r a m e n t o d e i p r o b l e m i s o c i o e c o n o m i c i i n t e r n i ' , m e n t r e u s a n o i l d e n a r o d e i c o n t r i b u e n t i p e r s p o n s o r i z z a r e i l r e g i m e d i K i e v , f o r n e n d o g l i a r m i c h e v e n g o n o u t i l i z z a t e p e r u c c i d e r e c i v i l i n e l l e r e g i o n i r u s s e e u c r a i n i . I l n a z i s m o i n E u r o p a è d i n u o v o i n a s c e s a e l ' U n i o n e E u r o p e a s i s t a r a p i d a m e n t e t r a s f o r m a n d o i n u n b l o c c o m i l i t a r e a g g r e s s i v o . L e é l i t e d i B r u x e l l e s t r a s c i n a n o i l r e g i m e d i K i e v n e l l ' U e , m a ' r e s t a n o i n s i l e n z i o s u l l a l o r o p a l e s e d i s c r i m i n a z i o n e n e i c o n f r o n t i d e i p o p o l i n o n i n d i g e n i – c o m e K i e v c h i a m a s p r e z z a n t e m e n t e i r u s s i c h e v i v o n o i n U c r a i n a d a s e c o l i ' " . " C ' è m o l t o d a c o n s i d e r a r e , ' s o p r a t t u t t o a l l a l u c e d e l f a t t o c h e G e r m a n i a , I t a l i a e G i a p p o n e h a n n o r e c e n t e m e n t e v o t a t o c o n t r o l a r i s o l u z i o n e a n n u a l e d e l l ' A s s e m b l e a G e n e r a l e d e l l e N a z i o n i U n i t e s u l l ' i n a m m i s s i b i l i t à d e l l ' e s a l t a z i o n e d e l n a z i s m o . L ' O c c i d e n t e n o n e s i t a a s c a t e n a r e u n a g u e r r a p e r p r o c u r a c o n t r o l a R u s s i a a t t r a v e r s o g l i u c r a i n i , c h e n o n f i n i r à ' n e m m e n o d o p o l ' a t t u a l e c r i s i ' , r e n d e n d o l e g i t t i m a e g i u s t i f i c a t a l a d e t e r m i n a z i o n e d e l l a R u s s i a a g a r a n t i r e l a p r o p r i a s i c u r e z z a c o n t r o l e m i n a c c e c r e a t e d a l l ' O c c i d e n t e a t t r a v e r s o i l s u o r e g i m e c o n t r o l l a t o . L a R u s s i a s a r à a p e r t a a l d i a l o g o c o n l ' E u r o p a u n a v o l t a c h e l a s u a ' f r e n e s i a r u s s o f o b a ' s i s a r à p l a c a t a . A l l o r a M o s c a ' d e c i d e r à s e c i s o n o p r o s p e t t i v e d i u n a c o o p e r a z i o n e o n e s t a ' " . " T r o v a r e l a v e r i t à s u l l ' U c r a i n a i n E u r o p a n o n è f a c i l e . T u t t a v i a , m o l t i c i t t a d i n i i t a l i a n i s o n o a n s i o s i d i c o m p r e n d e r e l e c a u s e d e l l a t r a g e d i a u c r a i n a . I l l i b r o ' I l c o n f l i t t o u c r a i n o a t t r a v e r s o g l i o c c h i d i u n g i o r n a l i s t a i t a l i a n o ' d e l n o t o p e r s o n a g g i o p u b b l i c o i t a l i a n o E l i s e o B e r t o l a s i r a c c o g l i e p r o v e d o c u m e n t a t e d e l l e v i o l a z i o n i d e l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e d a p a r t e d e l l e a u t o r i t à d i K i e v . C o n s i g l i o d i f a m i l i a r i z z a r e c o n q u e s t a p u b b l i c a z i o n e " , h a a f f e r m a t o L a v r o v , a g g i u n g e n d o c h e " l ' I t a l i a , c o n t r a r i a m e n t e a i p r o p r i i n t e r e s s i n a z i o n a l i , s i è u n i t a c o n s o r p r e n d e n t e f a c i l i t à a l l a c a m p a g n a a g g r e s s i v a c o n t r o l a R u s s i a , e n o n s i s o n o a n c o r a o s s e r v a t i c a m b i a m e n t i s i g n i f i c a t i v i i n ​ ​ q u e s t o a p p r o c c i o " . " P e r l a R u s s i a , n o n e s i s t o n o P a e s i o p o p o l i o s t i l i , s o l o g o v e r n i o s t i l i , c o m e n e l c a s o d e l l ' I t a l i a - c o n c l u d e L a v r o v - P e r t a n t o , l e l o r o r e l a z i o n i b i l a t e r a l i s t a n n o a t t r a v e r s a n d o ' l a c r i s i p i ù g r a v e d e l l ' i n t e r a s t o r i a d e l d o p o g u e r r a ' . U n a c o o p e r a z i o n e p a r i t a r i a e r e c i p r o c a m e n t e v a n t a g g i o s a t r a R o m a e M o s c a è n e l l ' i n t e r e s s e d e i r i s p e t t i v i p o p o l i . S e i l g o v e r n o i t a l i a n o è p r o n t o a p r o c e d e r e v e r s o l a r i p r e s a d e l d i a l o g o b a s a t o s u l l ' i n t e r e s s e e s u l r i s p e t t o r e c i p r o c i , d o v r e b b e c o m u n i c a r l o a l l a R u s s i a . M o s c a è s e m p r e p r o n t a a d a s c o l t a r e , a n c h e l ' a m b a s c i a t o r e i t a l i a n o " .