K i e v , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - L e f o r z e u c r a i n e c o n t i n u a n o a d i f e n d e r e o s t i n a t a m e n t e l a s a c c a a t t o r n o a P o k r o v s k e M y r n o h r a d , n o n o s t a n t e g l i i n c e s s a n t i a t t a c c h i d i M o s c a n e l l e d u e c i t t à . S o n o p a s s a t e p i ù d i d u e s e t t i m a n e d a q u a n d o i s o l d a t i r u s s i i r r o m p e v a n o i n m a s s a n e l l ' a r e a u r b a n a d e l l a c i t t à m i n e r a r i a n e l l ' O b l a s t ' d i D o n e t s k , f a c e n d o s p r o f o n d a r e P o k r o v s k i n u n a p r o f o n d a z o n a g r i g i a . " L a s i t u a z i o n e n o n è c a m b i a t a m o l t o a P o k r o v s k " , h a d e t t o a l K y i v I n d e p e n d e n t u n p i l o t a d i d r o n i u c r a i n o i m p e g n a t o n e i c o m b a t t i m e n t i n e l l a z o n a . C o n u n n u m e r o s e m p r e m a g g i o r e d i f o r z e r u s s e c h e a f f l u i s c o n o i n c i t t à , d o p o c h e l e l i n e e u c r a i n e n e l l a p e r i f e r i a m e r i d i o n a l e s i s o n o r a p i d a m e n t e d i s i n t e g r a t e , i n v e r t i r e l a s i t u a z i o n e c o n o p e r a z i o n i d i b o n i f i c a s u l a r g a s c a l a s e m b r a u n c o m p i t o s e m p r e p i ù i m p o s s i b i l e . N e l f r a t t e m p o , p e r l a v i c i n a c i t t à i n d u s t r i a l e d i M y r n o h r a d , d o v e l e b r i g a t e h a n n o d i s p i e g a t o l e l o r o t r u p p e , c h e h a n n o c o n t i n u a t o a r e s i s t e r e n o n o s t a n t e u n i n c u b o l o g i s t i c o s e m p r e p i ù g r a v e , l a m i n a c c i a d i a c c e r c h i a m e n t o n o n h a f a t t o c h e a u m e n t a r e . A o g g i , l a m a g g i o r p a r t e d e l l ' a r e a u r b a n a d i P o k r o v s k , s e c o n d o l a m a g g i o r p a r t e d e l l e m a p p e o p e n s o u r c e d e i c a m p i d i b a t t a g l i a , t r a c u i l a m a p p a D e e p S t a t e , r e s t a c o n t e s a f r a l e f o r z e r u s s e e q u e l l e u c r a i n e , q u e s t e u l t i m e a n c o r a p r e s e n t i a l l ' i n t e r n o d e l l a c i t t à , n e l l e s t r a d e f r a g l i e d i f i c i o c c u p a t i d a i s o l d a t i r u s s i . A c a u s a d e l l a n a t u r a d e l l a g u e r r a u r b a n a , p a r l a r e d i u n a c c e r c h i a m e n t o d i P o k r o v s k è i n e s a t t o , h a a f f e r m a t o i l c o - f o n d a t o r e d i D e e p S t a t e , R o m a n P o h o r i l y i . " L a l o g i s t i c a è l a c o s a p i ù i m p o r t a n t e q u i , p e r c h é è c i ò c h e d e f i n i s c e u n a c c e r c h i a m e n t o , c h e i b l o g g e r e g l i a n a l i s t i c e r c a n o d i d e t e r m i n a r e " , h a d e t t o P o h o r i l y i . " M a i n r e a l t à P o k r o v s k v i e n e s e m p l i c e m e n t e a s s o r b i t a ; i s o l d a t i n e m i c i s i s t a n n o i n f i l t r a n d o e s t a n n o p r e n d e n d o p o s i z i o n e " . M e n t r e i p i c c o l i g r u p p i d i a s s a l t o e i n f i l t r a z i o n e r u s s i c o n t i n u a n o a s p o s t a r s i v e r s o n o r d , p a s s a n d o p e r P o k r o v s k e o l t r e , l a m a n c a n z a d i u n a l i n e a d i d i f e s a u c r a i n a s t a b i l e r e n d e l e s q u a d r e d i d r o n i u c r a i n e s e m p r e p i ù v u l n e r a b i l i a d a t t a c c h i e a e s s e r e c o i n v o l t e i n s c o n t r i a f u o c o . Q u e s t o , a f f e r m a i l p i l o t a d i d r o n i , i m p e d i s c e d i f e r m a r e l ' a v a n z a t a r u s s a . L a d i f e s a u c r a i n a è i n o l t r e o s t a c o l a t a d a g l i a t t a c c h i d e i d r o n i r u s s i s u l l a l o g i s t i c a p i ù a r r e t r a t a , c o n d e c i n e d i s q u a d r e d ' é l i t e , c o m e q u e l l a d i d r o n i r u s s a R u b i c o n , s c h i e r a t e n e l p u n t o c a l d o d e l l a p r i m a l i n e a . " T r e n t a g i o r n i f a , a u n i n c r o c i o s u l l a s t r a d a p e r l e n o s t r e p o s i z i o n i , c ' e r a s o l o u n a d e l l e n o s t r e a u t o d i s t r u t t e l ì , v i c i n o a l n e m i c o " , h a d e t t o a l K y i v I n d e p e n d e n t A r t e m F y s u n , u n m e m b r o d e l l ' u n i t à d i d r o n i P e a k y B l i n d e r s r i d i s t r i b u i t a n e l l a z o n a d i P o k r o v s k i n e s t a t e . " Q u a n d o h o l a s c i a t o l a p o s i z i o n e , c ' e r a n o u n a d e c i n a d e l l e n o s t r e a u t o ; i n u n l a s s o d i t e m p o c o s ì b r e v e , i n m e n o d i u n m e s e , i l n e m i c o h a g i à d i s t r u t t o u n a q u a n t i t à s i g n i f i c a t i v a d e l n o s t r o e q u i p a g g i a m e n t o " .