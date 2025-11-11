K i e v , 1 1 n o v . ( A d n k r o n o s ) - N e g l i u l t i m i g i o r n i , i r u s s i h a n n o i n t e n s i f i c a t o g l i s f o r z i p e r p e n e t r a r e n e l l a c i t t à d i P o k r o v s k , n e l D o n e t s k , u t i l i z z a n d o m e z z i l e g g e r i a t t r a v e r s o l a p e r i f e r i a m e r i d i o n a l e . P e r r a g g i u n g e r e q u e s t o o b i e t t i v o , " i l n e m i c o h a s f r u t t a t o c o n d i z i o n i m e t e o r o l o g i c h e a v v e r s e , i n p a r t i c o l a r e u n a f i t t a n e b b i a " . L o r e n d e n o t o l ' u f f i c i o s t a m p a d e l 7 ° C o r p o d i R e a z i o n e R a p i d a d e l l e F o r z e d ' A s s a l t o A v i o t r a s p o r t a t e d e l l e F o r z e A r m a t e u c r a i n e , a g g i u n g e n d o c h e " a t t u a l m e n t e , p i ù d i 3 0 0 r u s s i s o n o e n t r a t i c i t t à e i l l o r o o b i e t t i v o r i m a n e i n v a r i a t o : r a g g i u n g e r e i c o n f i n i s e t t e n t r i o n a l i d i P o k r o v s k p e r c i r c o n d a r e l ' a g g l o m e r a t o . A l l o s t e s s o t e m p o , l e F o r z e d i D i f e s a c o n t i n u a n o a i n d i v i d u a r e e d i s t r u g g e r e g r u p p i n e m i c i n e g l i e d i f i c i c i t t a d i n i a n c h e i n c o n d i z i o n i d i s c a r s a v i s i b i l i t à " , m e n t r e l e c o n d i z i o n i m e t e o r o l o g i c h e , i n p a r t i c o l a r e l a n e b b i a , r i d u c o n o l e p o s s i b i l i t à d i r i c o g n i z i o n e a e r e a u c r a i n a e d i a t t a c c h i i n t e r r e n o a p e r t o . L e F o r z e d i D i f e s a h a n n o s o t t o l i n e a t o c h e d a l l ' i n i z i o d i n o v e m b r e h a n n o e l i m i n a t o 1 6 2 r u s s i a P o k r o v s k e a l t r i 3 9 s o n o r i m a s t i f e r i t i . D i v e r s e u n i t à d e l l e F o r z e d i D i f e s a c o n t i n u a n o a e s s e r e c o i n v o l t e n e l l a b o n i f i c a d e l l a c i t t à : l a G u a r d i a d i F r o n t i e r a , l e u n i t à d ' a s s a l t o e l e u n i t à a v i o t r a s p o r t a t e d ' a s s a l t o , i l S e r v i z i o d i S i c u r e z z a d e l l ' U c r a i n a , l a G u a r d i a N a z i o n a l e e l a P o l i z i a N a z i o n a l e .