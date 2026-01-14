K i e v , 1 4 g e n . ( A d n k r o n o s ) - L a F e d e r a z i o n e R u s s a h a a t t a c c a t o n e l l a n o t t e 1 5 i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e i n U c r a i n a , t r a c u i i m p i a n t i e n e r g e t i c i . L o h a r i f e r i t o i l v i c e m i n i s t r o d e l l o s v i l u p p o c o m u n i t a r i o e t e r r i t o r i a l e K o s t y a n t y n K o v a l c h u k . " Q u e s t a n o t t e , i l n e m i c o h a a t t a c c a t o 1 5 i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e , t r a c u i c e n t r a l i e n e r g e t i c h e , i n p a r t i c o l a r e t e r m o e l e t t r i c h e i n v a r i e r e g i o n i d e l l ' U c r a i n a , n o n c h é a l t r e i m p o r t a n t i s t r u t t u r e c o i n v o l t e n e l f u n z i o n a m e n t o d e i s i s t e m i d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o i d r i c o e t e r m i c o " , h a a f f e r m a t o K o v a l c h u k d u r a n t e u n b r i e f i n g .