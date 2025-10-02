K i e v , 2 o t t . ( A d n k r o n o s ) - U n a t t a c c o r u s s o a u n i m p i a n t o e n e r g e t i c o n e l l a c i t t à d i S l a v u t y c h , n e l l ' o b l a s t ' d i K i e v , h a c a u s a t o i e r i u n b l a c k o u t d u r a t o d i v e r s e o r e n e l l a c e n t r a l e n u c l e a r e d i C h e r n o b y l . L o h a r i f e r i t o i l m i n i s t e r o d e l l ' E n e r g i a u c r a i n o . I n t e r r u z i o n i d i c o r r e n t e s i s o n o r e g i s t r a t e a n c h e n e l l a c i t t à d i S l a v u t y c h e i n a l c u n e z o n e d e l l a v i c i n a O b l a s t ' d i C h e r n i h i v . I l m i n i s t e r o d e l l ' E n e r g i a h a i n o l t r e s e g n a l a t o u n a " s i t u a z i o n e d i e m e r g e n z a " i n d i v e r s e s t r u t t u r e a l l ' i n t e r n o d e l l a c e n t r a l e d i C h e r n o b y l , a g g i u n g e n d o c h e , a c a u s a d i s o v r a t e n s i o n i , l a s t r u t t u r a c h e i s o l a i l q u a r t o r e a t t o r e d i s t r u t t o d e l l a c e n t r a l e n u c l e a r e e i m p e d i s c e i l r i l a s c i o d i m a t e r i a l i r a d i o a t t i v i n e l l ' a m b i e n t e , è r i m a s t o s e n z a e l e t t r i c i t à . I l b l a c k o u t n e l l a c e n t r a l e n u c l e a r e d i C h e r n o b y l è d u r a t o o l t r e t r e o r e i n s e g u i t o a g l i a t t a c c h i r u s s i , h a d i c h i a r a t o i n s e g u i t o i l p r e s i d e n t e V o l o d y m y r Z e l e n s k y . " I r u s s i n o n p o t e v a n o i g n o r a r e c h e u n a t t a c c o a l l e s t r u t t u r e d i S l a v u t y c h a v r e b b e a v u t o t a l i c o n s e g u e n z e p e r C h e r n o b y l . E s i è t r a t t a t o d i u n a t t a c c o d e l i b e r a t o , i n c u i h a n n o u t i l i z z a t o p i ù d i 2 0 d r o n i , s e c o n d o s t i m e p r e l i m i n a r i " , h a a f f e r m a t o i l c a p o d e l l o S t a t o . N e l l a t a r d a s e r a t a d i i e r i , i l m i n i s t e r o d e l l ' E n e r g i a h a d i c h i a r a t o c h e l a f o r n i t u r a d i e n e r g i a e l e t t r i c a a t u t t i g l i i m p i a n t i d e l l a c e n t r a l e n u c l e a r e d i C h e r n o b y l e r a s t a t a c o m p l e t a m e n t e r i p r i s t i n a t a d o p o l ' i n t e r r u z i o n e . I l m i n i s t e r o h a a g g i u n t o c h e i l i v e l l i d i r a d i a z i o n e n e l s i t o r e s t a n o e n t r o i l i m i t i n o r m a l i e n o n r a p p r e s e n t a n o u n a m i n a c c i a p e r l a p o p o l a z i o n e .