K i e v , 3 0 o t t . ( A d n k r o n o s ) - Q u i n d i c i p e r s o n e s o n o r i m a s t e f e r i t e i n s e g u i t o a u n a t t a c c o r u s s o c o n a l m e n o 2 0 d r o n i e 8 m i s s i l i a Z a p o r i z h z h i a . L o h a s c r i t t o s u T e l e g r a m I v a n F e d o r o v , c a p o d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e m i l i t a r e r e g i o n a l e d e l l ' o b l a s t , a g g i u n g e n d o c h e " p u r t r o p p o , i l n u m e r o d e l l e v i t t i m e s t a c r e s c e n d o . C i s o n o g i à 1 5 f e r i t i a c a u s a d e l l ' a t t a c c o r u s s o a Z a p o r i z h z h i a . S t i a m o f o r n e n d o a s s i s t e n z a a t u t t i " . I n p r e c e d e n z a F e d o r o v a v e v a r i f e r i t o c h e u n d o r m i t o r i o e r a s t a t o d i s t r u t t o e c h e l e i n f r a s t r u t t u r e e r a n o s t a t e d a n n e g g i a t e a s e g u i t o d i r a i d r u s s i n o t t u r n i a Z a p o r i z h z h i a . " I l n e m i c o h a a t t a c c a t o Z a p o r i z h z h i a e i l s u o d i s t r e t t o p e r d i v e r s e o r e - h a s c r i t t o s u T e l e g r a m - E ' s t a t o c o l p i t o u n d o r m i t o r i o , d o v e s o n o s t a t i d i s t r u t t i a l c u n i p i a n i . D i v e r s i i n c e n d i s i s o n o v e r i f i c a t i i n e d i f i c i r e s i d e n z i a l i . A n c h e l e i n f r a s t r u t t u r e s o n o s t a t e d a n n e g g i a t e . L e i n f o r m a z i o n i s u l l e v i t t i m e s o n o i n f a s e d i c h i a r i m e n t o " .