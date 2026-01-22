K i e v , 2 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - U n a t t a c c o r u s s o c o n d r o n i e m i s s i l i n e l l ' o b l a s t d i D n i p r o p e t r o v s k h a f e r i t o a l m e n o 1 1 p e r s o n e , t r a c u i t r e b a m b i n i . L o h a r i f e r i t o l ' a e r o n a u t i c a m i l i t a r e u c r a i n a , p r e c i s a n d o c h e s o n o s t a t e c o l p i t e l e c i t t à d i D n i p r o e K r y v y i R i h . U n m i s s i l e r u s s o h a d a n n e g g i a t o u n e d i f i c i o r e s i d e n z i a l e d i d u e p i a n i a K r y v y i R i h , f e r e n d o a l m e n o 1 1 p e r s o n e , t r a c u i t r e b a m b i n i d i u n a n n o e m e z z o , o t t o e d i e c i , h a a f f e r m a t o i l g o v e r n a t o r e O l e k s a n d r H a n z h a . H a n z h a h a a n c h e r i f e r i t o c h e u n e d i f i c i o r e s i d e n z i a l e a p i ù p i a n i è s t a t o c o l p i t o a D n i p r o , c o n u n i n c e n d i o s c o p p i a t o i n d u e a p p a r t a m e n t i . A l m o m e n t o , n o n h a n n o i n f o r m a z i o n i s u l l e v i t t i m e c i v i l i . L ' a t t a c c o è a v v e n u t o n e l c o n t e s t o d e g l i a t t a c c h i d i m a s s a d e l l a R u s s i a c o n t r o l e i n f r a s t r u t t u r e c r i t i c h e d e l l ' U c r a i n a , c h e h a n n o l a s c i a t o m i g l i a i a d i u c r a i n i s e n z a e l e t t r i c i t à e r i s c a l d a m e n t o . S e c o n d o D t e k , l a p i ù g r a n d e c o m p a g n i a e n e r g e t i c a p r i v a t a d e l l ' U c r a i n a , n e l l a r e g i o n e d i D n i p r o p e t r o v s k s o n o i n v i g o r e i n t e r r u z i o n i p r o g r a m m a t e d e l l a c o r r e n t e e l e t t r i c a .